Logroño cuenta con una red de 65 espacios que funcionan como refugios climáticos ante las altas temperaturas - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Logroño cuenta con una red de refugios climáticos para prevenir los efectos de las olas de calor durante los próximos meses. Se trata de 31 edificios municipales o concesiones, 30 espacios arbolados urbanos y 4 espacios con juegos de agua que están a disposición de la ciudadanía en caso de temperaturas extremas.

El mapa de estos recursos está disponible en la página web municipal para que los ciudadanos puedan consultarlo. La mayor parte de los espacios que se recogen son edificios de titularidad municipal y, en otros casos, concesiones de servicios que realiza el Ayuntamiento.

Generalmente, se trata de espacios que cuentan con equipamiento adecuado para poder atender necesidades básicas en estos casos como zonas de descanso, asientos y dispositivos dispensadores de agua.

La relación se abre con edificios directamente ligados a la atención de diversos servicios municipales, comenzando por la propia Casa Consistorial.

Del mismo modo, se incluyen otros como el Mercado San Blas, el Centro de la Cultura del Rioja, el Espacio Lagares, la Sala Amós Salvador, las estaciones de autobuses y de trenes, el albergue de peregrinos, la Oficina de Rehabilitación del Casco Antiguo, la Biblioteca Rafel Azcona y la Casa de las Ciencias.

Otros centros que también se ponen a disposición son La Gota de Leche, el Centro Julio Luis Fernández Sevilla, el Centro Cívico de Yagüe y el de Tercera Edad de La Estrella.

También los consultorios médicos de El Cortijo, Yagüe, Varea, La Estrella y Los Lirios y las concesiones de cafeterías de los parques Gallarza y del Carmen y del mirador Playa del Ebro.

PARQUES, CENTROS DEPORTIVOS E IGLESIAS.

A esta relación se unen también centros de carácter deportivo como el CTD Las Norias o los CDM de Lobete, Las Gaunas y La Ribera.

Igualmente, se incluyen la totalidad de los templos del Casco Antiguo: la Concatedral de La Redonda y las iglesias de Santiago, Santa María de Palacio y San Bartolomé.

En todos los casos son centros en los que los ciudadanos podrán resguardarse en episodios de calor extremos y dentro del horario que tenga cada una de las dependencias.

El mapa se completa con la relación de parques que ofrecen un dosel de sombra suficiente.

Son el Paseo del Espolón, los parques Picos de Urbión, Inventor Cosme García, Las Gaunas, Central de Cascajos, Rosalía de Castro, de los Cedros, Calderón de La Barca, del Carmen, Gallarza, del Semillero, de La Cometa, de la Concordia, del Ebro, de La Ribera, Santa Juliana, Joaquín Elizalde, de las Chiribitas, de la Ribera y de San Antonio, las plazas Primero de Mayo, de la Vendimia, de Libourne, de Escocia, del Fuero, Juan Miró, Rancagua, de los Tilos, Fermín Gurbindo y Maestro Lope y el Paseo de la Constitución.

Y, por último, se incluyen también los cuatro espacios con juegos de agua con los que cuenta la ciudad: el del Pozo Cubillas, los de las plazas Primero de Mayo y de México y el del parque Felipe VI.

El mapa incluye también una serie de consejos básicos que se deben tener en cuenta de manera preventiva en estas situaciones de altas temperaturas extremas: necesidad de beber agua, elementos de vestuario y protectores frente a la radiación solar, evitar salir y hacer deporte en las horas centrales del día o prestar atención a personas de mayor riesgo, para los cuales, sin duda, estos recursos son muy valorados.