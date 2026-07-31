Logroño Deporte ofertará 20.221 plazas en su programa de invierno y reforzará actividades para personas con discapacidad

Logroño Deporte oferta 20.221 plazas en su programa de invierno y refuerza actividades para personas con discapacidad - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Logroño Deporte estrenará la temporada 2026-2027 con un total de 20.221 plazas, 816 más que en el año anterior, más instalaciones, mejores ofertas deportivas y con una programación especialmente cuidada para personas con discapacidad con 2.000 horas de actividades frente a las 500 ofertadas en 2025.

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha presentado estas novedades junto al presidente de Logroño Deporte, Francisco Iglesias, y representantes de federaciones y clubes deportivos de la ciudad.

El programa completo se podrá consultar en la página web de Logroño Deporte (www.logronodeporte.es), a partir del 3 de agosto. También se distribuirá un folleto impreso con las actividades para mayores.

UN MES MÁS DE DURACIÓN EN MUCHAS ACTIVIDADES

Bajo el lema 'Yo me apunto', Logroño Deporte iniciará así un nuevo curso con un amplio programa deportivo que, además, por primera vez, se desarrollará de octubre a junio. Un mes más de actividad para mejorar la respuesta que se da a la demanda y necesidades deportivas y de actividad física de los logroñeses.

Se ha tomado esta decisión atendiendo a las solicitudes de muchas personas inscritas. En concreto, se alargará la duración en 288 actividades que tendrán una duración de octubre a junio, en lugar de hasta mayo como hasta ahora. Corresponden a aquellas actividades que se desarrollan en los centros municipales de La Ribera, Lobete, Las Norias y Las Gaunas, que en la anterior temporada tuvieron una ocupación superior al 90 por ciento.

Con todas estas mejoras, el Ayuntamiento de Logroño demuestra su apoyo a esta entidad que, en el año anterior contó con un 82 por ciento de cobertura de las plazas.

"Hace tres años nos situábamos en torno al 70 por ciento" por lo que se demuestra el creciente interés de los riojanos en estas actividades, ha indicado Francisco Iglesias.

NUEVOS ESPACIOS, MÁS ACTIVIDAD MATINAL Y MÁS PLAZAS

El alcalde de Logroño ha avanzado que el programa ha incorporado nuevos espacios para el desarrollo de las actividades, como las instalaciones de la antigua estación de autobuses y el colegio San José Maristas, que se unen a las incorporadas la temporada anterior en los barrios de Varea, El Cortijo y El Cubo, gracias a la colaboración de sus respectivas asociaciones de vecinos".

Así, ha proseguido, "este año se amplía también la actividad matinal con nuevos espacios, horarios, más plazas y actividades para evitar la lista de espera de otras ediciones".

Como ha defendido Escobar, el programa da cobertura a todas las zonas de la ciudad y centros educativos con el fin de "acercarnos a los barrios". Se añaden propuestas de actividades en los barrios afianzando las iniciativas de la temporada anterior en el frontón municipal de Varea, frontenis, paleta, zumba y ultimate frisbee, en Valdegastea con la actividad Crostraining en el colegio Ana María Matute, así como en las sedes de las asociaciones vecinales de El Cortijo y del Cubo, ambos con pilates.

COMPROMISO CON LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Escobar e Iglesias han destacado el compromiso de Logroño Deporte con las personas con necesidades especiales. En este sentido han querido poner en valor la 'Sala Salud' -situada en Lobete- que ofrece 400 plazas donde se trabajará de la mano con asociaciones y de aquellas que necesitan ejercicio adaptado a su estado de salud.

Albergará actividades para personas más frágiles que quieran hacer ejercicio físico y para aquellas que requieren de una intervención especial en grupos reducidos. Están programas actividades con la asociación para la Lucha de Enfermos de Riñón (ALCER), la asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias (AFA) y con la Sociedad Rioja de Nefrología.

A estas se unen actividades para las personas más frágiles como 'Musculación desde cero' y 'Circuito básico de ejercicios'.

Gracias a la colaboración con el Colegio Oficial de Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (COLEF), la 'Sala Salud' dispondrá de un profesional para la realización y evaluación del ejercicio adaptado.

Por su parte, algunas actividades nuevas que se han incorporado son: Juegos tradicionales, acrobacias y malabares en familia, circuitos libres de 30 minutos, voleymaster, aquadinamic, defensa personal para mujeres, musculación de continuación, hybridox, sevillanas de perfeccionamiento, equilibrio y coordinación, Trail runing, estiramientos y movilidad, entre otros. También se añaden las competiciones de Ultimate Frisbee.

CONCILIACIÓN FAMILIAR Y LABORAL

Por su parte, Francisco Iglesias ha indicado que "seguimos apostando por impulsar iniciativas que contribuyan a la conciliación familiar con actividades destinadas a la práctica del deporte familiar, como las iniciativas 'Concilia' que hacen coincidir en el mismo horario e instalación la actividad infantil con la del adulto".

Además, 'Si no puedes hoy' permite cambiar la actividad donde esté inscrita la persona a otro día u hora de la semana, o el servicio 'A la Carta', que ofrece la posibilidad de elegir, cada semana, entre más de 50 actividades diferentes.

Por otro lado, el programa ha incrementado las propuestas para las personas con discapacidad, mejorando y renovando la oferta. Logroño Deporte va a ofertar 646 plazas inclusivas, con más de 2.000 horas de programación, frente a las 500 del año pasado.

Así, ha apuntado, "a las ya exitosas gimnasias, nataciones y deportes como fútbol sala y baloncesto, este colectivo contará también con nuevas actividades de Boxeo, deporte de raqueta Pickleball y jornadas de boxeo adaptado para las distintas asociaciones que trabajan con personas con discapacidad".

El programa municipal contempla un acuerdo, con un importe de 60.000 euros, con la asociación de gimnasios privados (Asociación de empresas de la salud) para que todos los establecimientos mercantiles adheridos a la misma colaboren con Logroño Deporte en la programación de actividades. El coste total del programa municipal asciende a 1.517.523 euros.

Más de 160 profesionales trabajan para que todo el programa se desarrolle con el mayor éxito posible en las instalaciones deportivas de la ciudad. El programa municipal contempla un acuerdo con distintas federaciones, clubes, asociaciones y empresas.

INSCRIPCIONES

El programa se podrá consultar en la página web de Logroño Deporte (www.logronodeporte.es), a partir del 3 de agosto. También se distribuirá un folleto impreso con las actividades para mayores.

Las inscripciones pueden realizarse por teléfono en el 010 o en el 941277001, en la página web de Logroño Deporte www.logronodeporte.es. En las actividades específicas para mayores y para las de personas con discapacidad se ofrece la posibilidad de ayuda en la Inscripción de manera presencial.