Logroño destina 1,32 millones esta temporada a los nueve equipos deportivos de referencia en la ciudad, un 14,5% más

LOGROÑO, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño destinará para la temporada 2025-2026, a través de Logroño Deporte, 1.320.366 euros para nueve equipos deportivos de referencia de la ciudad, lo que supone un incremento de un 14,5 por ciento respecto a la anterior.

Así se ha alcanzado en el acuerdo del Consejo de Administración de la entidad que se ha dado a conocer este miércoles a los interesados en un encuentro mantenido en el propio Consistorio, y que ha contado con la presencia del alcalde de Logroño, Conrado Escobar.

La colaboración del Ayuntamiento con los equipos deportivos de referencia de la ciudad se elevará en la temporada 2025-2026 con un "destacado incremento" del 14,5% respecto al año anterior, lo que va a permitir "apoyar a todos los equipos que han presentado su solicitud y que cumplen con los criterios establecidos en sus bases".

Conrado Escobar ha destacado que "estamos hablando de una inversión que ha sido aprobada por unanimidad por la empresa pública Logroño Deporte", recordando, eso sí, que "ha habido que acomodar esa importante inversión a la realidad deportiva, que cada vez es más intensa, más diversa, más saludable y cada vez con más protagonismo femenino".

El alcalde ha incidido en que "es un esfuerzo de todos los logroñeses que sirve para que los clubes tengan mayor capacidad organizativa, pero que también conlleva para ellos una serie de responsabilidades con la ciudad y con el deporte base".

"Se trata -ha añadido- de que, con estas aportaciones, también los clubes suscriben un compromiso con el deporte base en su conjunto ya que, por debajo de la cúspide deportiva, hay una pirámide virtuosa del deporte, con una base social amplia de niños y niñas".

De este modo, ha apuntado el regidor municipal, "estos clubes asumen un compromiso con Logroño en la difusión de la marca ciudad en su conjunto, tanto en la parte visual, con la promoción que hacen, como en la parte emocional, ya que sus componentes son embajadores de los valores de nuestra ciudad".

Por su parte, el presidente de Logroño Deporte, Francisco Iglesias, ha destacado que "respecto a la temporada anterior, tenemos tres ascensos, varios equipos en la máxima categoría de sus deportes y otros equipos más arriba".

Algo que "supone una mayor promoción para la ciudad, con más partidos televisados y mayor visibilidad de las marcas 'Logroño' y 'Logroño Deporte' en estático y en otros elementos promocionales, tanto en los partidos jugados en campo propio como en los desplazamientos".

"Con estas ayudas, queremos reconocer el apoyo a la labor que realizan todos estos equipos en el fomento de la práctica deportiva y en la promoción de la imagen de la ciudad", ha señalado esta mañana Iglesias en la previa del encuentro que ha mantenido con responsables de dichos clubes.

En concreto, los 1.320.366 euros que aportará el Ayuntamiento de Logroño, a través de Logroño Deporte, se distribuirán entre las siguientes entidades deportivas:

Ciudad de Logroño: 362.398 euros.

Dux Logroño: 200.000 euros.

Sporting La Rioja: 180.000 euros.

Clavijo: 140.000 euros.

Logrobasket: 140.000 euros.

Unibasket: 120.000 euros.

SDL: 75.000 euros.

UDL: 75.000 euros.

Milenio masculino: 27.968 euros.

CAMBIOS DE CATEGORÍA.

Para establecer la cuantía que desde el Ayuntamiento se aporta a cada uno de estos equipos se tienen en cuenta, según recogen las bases de concesión de estas subvenciones, criterios como el tipo de competición en que participa cada equipo, la categoría en la que compite y los desplazamientos que debe realizar.

También la promoción deportiva que realizan o el impacto económico y turístico. Además, se otorga un apoyo económico específico a aquellos equipos que el Ayuntamiento tiene especial interés en potenciar y respaldar, tales como los equipos femeninos, los que fomenten el deporte base o aquellos que impulsen deportes minoritarios.

Este año se producen variaciones mayores a lo habitual respecto al año anterior con algunos ajustes, al alza o a la baja, debidos fundamentalmente a los ascensos de Dux, Logrobasket y Unibasket, que son los que más crecen en sus percepciones.

También se han producido otros cambios de categoría con necesidades presupuestarias diferentes y al criterio establecido en las bases de que dos o más equipos que militen en la misma categoría y en la misma modalidad deportiva recibirán el mismo importe en concepto de ayuda.

FOMENTO DE VALORES Y PROMOCIÓN DE LA CIUDAD

Iglesias ha subrayado que "hablamos en todos los casos de clubes que aportan un valor destacado en el fomento de la práctica deportiva en Logroño, a través de todo el deporte de base que movilizan en torno a su estructura".

Con ello, ha considerado, que "son un excelente reflejo de valores saludables para el desarrollo de nuestra ciudad: el esfuerzo personal, el trabajo en equipo, la disciplina y la deportividad".

Además, el presidente de Logroño Deporte ha señalado que "estamos convencidos de que estas aportaciones serán un dinero bien invertido por todo lo que la acción de estos clubes revierte para la ciudad".

"Estamos hablando de equipos que llevan el nombre de Logroño por todas las ciudades que visitan y que constituyen un foco de atracción para visitantes que se acercan a nuestra ciudad en este contexto deportivo", ha concluido.