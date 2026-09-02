Logroño destina más de 302.000 euros a mejora de calzadas y aceras en La Portalada y Las Cañas

Archivo - La portavoz del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño, Celia Sanz, en comparecencia de prensa - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión este miércoles en Junta de Gobierno Local, ha adjudicado el contrato para para la realización de obras de refuerzo de firmes y acondicionamiento de aceras en áreas industriales de la ciudad, referente a la campaña de 2026, a la empresa Orizon Constructora y Medio Ambiente, S.L. por un importe de 302.379 euros (IVA incluido).

Como ha especificado en rueda de prensa la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz, en este caso, los trabajos se centrarán en los polígonos industriales La Portalada y Las Cañas.

Esta actuación se lleva a cabo en paralelo al Plan Municipal de Mejora de los Polígonos Industriales 2024-2027, en el que el Ayuntamiento de Logroño invierte una media de 1,5 millones de euros al año para renovar, mejorar e impulsar los polígonos industriales de la ciudad(Cantabria, Las Cañas y La Portalada).

PARQUE INFANTIL DE TRÁFICO.

El Ayuntamiento de Logroño, a través del Parque Infantil de Tráfico (PIT), realiza actividades y programas de educación vial dirigidos a escolares de 3 a 12 años y a los alumnos de centros de educación especial.

De cara al próximo curso escolar, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado el contrato referente al servicio de transporte escolar desde los centros educativos hacia el PIT a la empresa Autobuses Jiménez, S.L. por una cuantía de 14.433,09 euros (IVA incluido).

FEDERACIÓN RIOJANA DE MUNICIPIOS.

Logroño forma parte, junto con otros 173 municipios, de la Federación Riojana de Municipios, entre cuyos objetivos se encuentran el fomento y la defensa de la autonomía de las entidades locales, así como la representación y defensa de sus intereses.

En este contexto, la Junta de Gobierno Local ha aprobado el abono de 24.206,48 euros en concepto de cuota de asociado para el año 2026.