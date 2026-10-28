Logroño destinará 40.000 euros a la restauración de la Iglesia de El Cortijo

LOGROÑO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en el marco de la labor de conservación y promoción del patrimonio histórico, cultural y artístico, ha suscrito diferentes convenios con la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño para colaborar en la restauración de diferentes iglesias de la ciudad.

Para continuar desarrollando este tipo de labores, la Junta de Gobierno Local ha dado el visto bueno a un nuevo convenio que se suscribirá con la Diócesis para la realización de diferentes obras de restauración en la iglesia de Santa Margarita, en el barrio de El Cortijo.

El acuerdo, dotado por parte del Consistorio con una cantidad de 40.000 euros, será firmado próximamente por ambas instituciones. La iglesia de Santa Margarita fue declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en 1984 y, por lo tanto, cuenta con especial protección municipal.

Se trata de un edificio singular, construido en piedra de sillería y levantado fundamentalmente entre los siglos XVII y XVIII, de gran valor patrimonial, que consta de una sola nave de dos tramos, crucero de brazos poco desarrollados y una cabecera ochavada de tres paños.

AYUDA PARA PROYECTOS CULTURALES.

El Ayuntamiento de Logroño cuenta con un plan para apoyar proyectos culturales a través de dos líneas de ayudas, una destinada a autónomos y empresas y otra específica dirigida a entidades y asociaciones sin ánimo de lucro.

En este sentido, la Junta de Gobierno Local ha aprobado esta mañana, de forma definitiva, la concesión de 23 subvenciones para las siguientes entidades sin ánimo de lucro por una cuantía total de 45.000 euros.

AYUDAS EN MATERIA DE CONSUMO.

El Ayuntamiento de Logroño, a través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), cuenta con un plan de ayudas para apoyar la realización de acciones formativas e informativas que llevan a cabo las diferentes asociaciones de consumidores y usuarios, que velan por los intereses y derechos de la ciudadanía en este ámbito.

Este programa de ayudas responde al compromiso del Consistorio con la ciudadanía, concretamente con las asociaciones de consumidores, reconocidas como el cauce de representación y participación para la defensa de los consumidores, informar, educar y apoyar en materia de consumo.

En este contexto, la Junta de Gobierno Local ha concedido, de forma provisional, las ayudas correspondientes al año 2026 con una cuantía total de 6.500 euros:

ARCO Rioja: 2.500 euros.

Unión de Consumidores de La Rioja: 4.000 euros.

Estas ayudas estás destinadas a financiar los gastos de estas asociaciones derivados de la creación y puesta en marcha de campañas de información y orientación sobre los derechos de los consumidores (excluyéndose aquellos realizados a través de cualquier medio de comunicación); la realización de proyectos de consumo en la ciudad; la atención y el asesoramiento a consumidores y usuarios; o a programas de asesoramiento en materia de consumo y relacionados con las compras telemáticas, reclamaciones en materia de telefonía o relacionados con la pandemia.