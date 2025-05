Logroño eleva la voz para exigir 'Stop genocidio en Gaza' ante "la situación de extrema gravedad" en la zona

LOGROÑO, 24 May. (EUROPA PRESS) -

'Stop genocidio en Gaza' y 'Free Palestine'. Han sido algunas de las consignas más repetidas en los lemas coreados, y también en los impresos en los carteles, que han portado los centenares de logroñeses que, esta tarde, se han concentrado frente a la Delegación del Gobierno en El Espolón de la capital, "ante la situación de extrema gravedad que sigue desarrollándose en Gaza".

Tras comenzar en la parte del paseo, los concentrados han pasado a cortar el tráfico en la calle Muro de la Mata, con dos grandes banderas, una palestina y otra negra con algunos símbolos en blanco, acompañados por varios muñecos que simbolizaban a las víctimas palestinas del conflicto.

Se han dejado ver durante la concentración muchas banderas de Palestina, carteles con frases como 'Stop acuerdos comerciales', '14.000 bebés morirán de hambre', 'Stop genocidio' o 'Stop blanqueo sionista', además de una gran pancarta -portada, entre otros, por los diputados regionales de IU Henar Moreno y Alfredo Ollero- con el lema 'Solidaridad con Palestina'.

En un momento, han sonado alarmas antiaéreas, que han dado paso al sonido de bombas al caer, y, después, los llantos y gritos de las víctimas. En paralelo, varios de los concentrados se han tirado al suelo, alguno con pañuelos palestinos por encima a modo de mortajas, simulando ser heridos y fallecidos en los bombardeos.

Incluso, se ha encendido una bomba de humo negro, simulando la caída de un artefacto real. Tras escuchar una canción alegórica, los asistentes han coreado lemas como "Free, free Palestine', 'Cada niño muerto es un niño nuestro', 'No es una guerra, es un genocidio', 'Israel asesina, Europa patrocina' o 'Donde están, no se ven, las sanciones a Israel'.

Acto seguido, se ha procedido a la lectura de un manifiesto, en el que se ha apuntado que "Benjamín Netanyahu declaró oficialmente en una resolución que se quedará con toda Gaza y Palestina mediante la fuerza", produciendo "millones de desplazados sin hogar, más de 70.000 muertos reconocidos, el doble de desaparecidos y heridos, en su mayoría niños y niñas".

"Bombardeos de hospitales y campos de refugiados, bombardeos sobre los escombros de los anteriores bombardeos para no dejar ni rastro de la cultura palestina. Récord en el asesinato premeditado de personal sanitario, de personal de prensa y de personal de organismos internacionales, principalmente de la ONU. La misma ONU advierte que debido al bloqueo israelí, 14.000 bebés morirán de hambre la próxima semana", se ha añadido.

Y, con todo, han proseguido, "todavía hay quien niega que esto sea un genocidio o que lo compare con una guerra entre dos Estados al mismo nivel". Se ha acusado directamente a "las formaciones políticas de derechas, española, europea y mundial", de que "apoyan a Israel en su invención ilegal según la ONU e intentan justificar sus actos genocidas".

Para, así, insistir en que "no es una guerra entre iguales, no son dos bandos intentando borrarse el uno al otro de la tierra, no es una pelea entre religiones, es un genocidio planificado y premeditado desde 1947 e incluso antes, desde que la ideología sionista comenzara a colonizar Palestina desde Occidente bajo el amparo del colonialismo supremacista blanco".

"Tenemos -han pasado a reclamar- que presionar a nuestro Gobierno para que rompa todo tipo de relaciones con el ente sionista. Exigimos que nuestro Gobierno se posicione firmemente contra el genocidio con acciones, no solo con palabras, no nos sirven sus excusas. El comercio de armas y material militar de toda índole con Israel debe acabar de forma inmediata".

Han exigido, además, "que todos los contratos con empresas e instituciones israelíes que afectan al comercio de material militar y de inteligencia, vigentes antes y después de octubre del 23, sean revocados de forma inmediata", y que "el Congreso de los Diputados apruebe la propuesta legislativa presentada esta misma semana por más de 500 organizaciones sociales y 5 de los partidos del arco parlamentario para imponer un embargo de armas a Israel y que lo hagan ya".

Por último, "exigimos que el Gobierno de España rompa relaciones diplomáticas, educativas y comerciales con las instituciones y empresas israelíes y comerce a ejercer presión en los organismos internacionales competentes para exigir un alto el fuego inmediato y posteriormente pedir diligencias y pedir reparación de daños". "Paremos el genocidio, ruptura de relaciones con el Estado de Israel", han concluido.