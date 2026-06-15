Logroño habilitará el Ferial y el Parque Felipe VI para la observación "óptima" del eclipse del 12 de agosto - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Logroño habilitará especialmente el aparcamiento del Recinto Ferial y el Parque Felipe VI para la observación "óptima" -y respetando todas las medidas de seguridad, sobre todo llevar puestas gafas especiales- del eclipse total de sol previsto para el próxmo día 12 de agosto.

Un acontecimiento para el que, bajo el lema 'La ciudad donde el cielo se detiene', se ha preparado por parte del Ayuntamiento logroñés una programación tanto lúdica -con actuaciones que se irán desvelando en los próximos días- como divulgativa, que se centrará en la Casa de las Ciencias, con talleres, charlas o un concurso fotográfico.

El concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz, junto con la directora de la Casa de las Ciencias, Elena Garrido, y el presidente de la Agrupación Astronómica de La Rioja, Víctor Lanchares, ha presentado este lunes esta programación especial para "un fenómeno astronómico excepcional que podrá contemplarse en su máxima plenitud desde Logroño".

En este sentido, Sainz ha destacado que "nuestra ciudad será una de las privilegiadas al situarse dentro de la banda de totalidad del eclipse, un acontecimiento histórico que será el primero visible en muchas regiones de España desde hace más de un siglo".

El edil ha subrayado además que "Logroño tiene la oportunidad de vivir un acontecimiento único e irrepetible. La última vez que un eclipse total de Sol fue visible desde la ciudad tuvo lugar en agosto de 1905 y el próximo no se producirá hasta noviembre de 2180".

En este sentido, ha destacado "el importante impacto que un eclipse solar puede generar en una ciudad, tanto por su capacidad para atraer turistas y visitantes como por el interés que despierta entre astrónomos, científicos y aficionados que no querrán perderse un acontecimiento único que Logroño puede ofrecer".

En este contexto, Sainz ha explicado que el Ayuntamiento pondrá difundirá este fenómeno astronómico en ciudades próximas como Pamplona y San Sebastián, así como en las ciudades francesas hermanadas de Dax y Libourne, además de Pau, con la que Logroño mantiene vínculos a través de un proyecto comercial conjunto.

El objetivo, como ha explicado el concejal, "es invitar a los ciudadanos de estas localidades a disfrutar del eclipse desde Logroño, ya que sus ciudades no se encuentran dentro de la banda de totalidad y el fenómeno no podrá contemplarse allí con la misma intensidad y espectacularidad".

ESPACIOS HABILITADOS Y SEGURIDAD.

Sáinz ha destacado que "se han habilitado dos espacios específicos para la observación del eclipse: el Parque Felipe VI y el aparcamiento del Ferial de Las Norias" y ha animado a la ciudadanía "a acceder al Parque Felipe VI preferentemente a pie y a utilizar el transporte público para desplazarse a las Norias".

Estos puntos de observación contarán con presencia de Policía Local, Protección Civil y servicios sanitarios con el fin de garantizar la seguridad y prevenir incidencias derivadas de posibles aglomeraciones durante la jornada.

Además, el Ayuntamiento ha informado de que no se permitirá el acceso con vehículos al monte Cantabria y que otras zonas que puedan presentar dificultades de acceso para los servicios de emergencia serán igualmente controladas o cerradas de manera preventiva.

Del mismo modo, se recuerda la necesidad de extremar las precauciones en balcones, tejados y otros espacios elevados desde los que algunas personas pudieran tratar de presenciar el eclipse.

Por otro lado, Sainz ha insistido en la importancia de contemplar el eclipse con la protección adecuada porque "ver un eclipse solar es una experiencia inolvidable, pero también puede ser peligrosa si no se utilizan gafas especialmente diseñadas para ello, mirar directamente al sol puede provocar daños graves e irreversibles en la retina, por lo que es fundamental asegurarse de utilizar material homologado y seguro".

En este sentido, el edil ha señalado que el Ayuntamiento de Logroño ha adquirido 2.500 gafas homologadas para facilitar que se pueda disfrutar de este fenómeno con total seguridad. Estas gafas de distribuirán en las diferentes actividades programadas en la Casa de las Ciencias.

El eclipse comenzará a las 19,26 horas y finalizará aproximadamente dos horas después. La fase de totalidad tendrá una duración de 1 minuto y 20 segundos. Además, una vez concluido el fenómeno, los asistentes podrán continuar disfrutando de la observación de las perseidas.

'MIRANDO AL CIELO' DESDE LA CASA DE LAS CIENCIAS.

La Casa de las Ciencias ha preparado "una programación pensada para despertar la curiosidad y fomentar el interés por la astronomía entre pequeños y mayores", como ha detallado Elena Garrido

Así, habrá talleres familiares, bajo el lema 'Astroexperiencias', con seis jornadas en julio y agosto sobre diferentes asuntos relacionados con la astronomía en general y con el eclipse en particular. Igualmente, habrá tres conferencias divulgativas, impartidas por especialistas y divulgadores científicos de referencia. Y para los más pequeños, se ofrecerán tres 'Cuentos para exploradores de galaxias'.

A ello se sumará el concurso online 'Foto-Eclipse', que invita a la ciudadanía a compartir sus mejores imágenes del eclipse y de todo lo que suceda alrededor de esta experiencia colectiva entre el 12 y el 16 de agosto.

Para participar será necesario seguir a @casadelasciencias en Instagram, publicar la fotografía y etiquetar a la Casa de las Ciencias utilizando el hashtag #EclipseCasaCiencias.

El 17 de agosto se darán a conocer las dos fotografías con más "me gusta", cuyos autores recibirán como premio entradas para un espectáculo del Teatro Bretón. Además, las imágenes ganadoras se expondrán en gran formato en el vestíbulo.

Asimismo, se está preparando la retransimisión en directo el eclipse a través del canal municipal de YouTube. La emisión mostrará todo el desarrollo del fenómeno y también podrá seguirse desde una pantalla instalada en el vestíbulo de la Casa de las Ciencias.

Por último, durante las semanas previas al eclipse se desarrollará un ciclo de proyecciones sobre astronomía y eclipses dentro del proyecto nacional 3CLIPSE, mientras que en el vestíbulo y la biblioteca se instalará el 'Rincón del eclipse', un espacio divulgativo con paneles didácticos, libros y juegos sobre el Sol, la Luna y el sistema solar.

"UN REGALO DE LA NATURALEZA".

Como ha subrayado Víctor Lanchares, poder contemplar el eclipse "es un regalo de la naturaleza, una cosa que sobrecoge, porque no vamos a ver más que uno así en nuestra vida, y eso con suerte, es casi más fácil que te toque la lotería".

Ha querido el experto destacar algunos momentos del eclipse: cuando se hace la oscuridad total "que se pueden ver varias estrellas, Venus y si está muy despejado, hasta Júpiter"; el último rayo de sol antes del eclipse total, lo que se llama 'anillo de diamantes' sobre la luna; o la llegada progresiva de la banda de oscuridad y de la banda de luz según avanza el eclipse.

Ha recordado que el último fenómeno de estas características que se pudo ver en Logroño fue en 1905 "y la gente se echó a la calle con sus cristales ahumados, que era la tecnología que había entonces", ante lo que ha incidido en la necesidad de contemplar el eclipse con la protección adecuada.