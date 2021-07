Logroño homenajea a sus abuelos, Germán González, de 103 años, y María Fernández, de 104

LOGROÑO, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño celebra el Día de los Abuelos y Abuelas, que se conmemora este lunes, con un homenaje a los abuelos de Logroño, Germán González Untoria y María Fernández Orive. El alcalde, Pablo Hermoso de Mendoza, y el concejal de Servicios Sociales, Iván Reinares, han participado en el acto que ha contado con otros miembros de la Corporación municipal.

Los abuelos de este año son Germán González Untoria, de 103 años, y María Fernández Orive, de 104. Germán, nacido en Valgañón, se instaló en Logroño en 1942 donde se integró en el Servicio Nacional de Productos Agrarios, lugar en el que desarrolló su carrera profesional hasta su jubilación en el año 1987, unos meses antes de cumplir los 70 años.

Tiene 9 hijos. Siempre contó con una especial inquietud por el arte y ello le llevó a iniciar los estudios en la Escuela de Artes y Oficios de Logroño, donde tuvo oportunidad de aprender de profesores como el escultor Vicente Ochoa o el escultor Félix Reyes.

Es un gran lector, aficionado y seguidor de todo tipo de deportes, especialmente de la pelota a mano y el fútbol, que, junto con el ciclismo, practicó en su juventud y que le llevaron a participar en el año 1952 en la creación de la "Peña Balsamaiso C.F. de Logroño".

Por su parte, María Fernández Orive es natural de Santo Domingo de la Calzada. Sus padres regentaron una tienda de calzado, donde María trabajó como dependienta. Fue la única chica de siete hermanos. Se quedó huérfana muy joven y se mudó a Madrid con sus tíos y un hermano.

En Madrid conoció al que iba a ser su compañero en la vida, Antonio Velasco, también natural de Santo Domingo de la Calzada. Se casaron en 1948, en la Iglesia de Covadonga de Madrid. Estuvieron juntos 60 años. Vivió en Madrid hasta que, en el año 2006, Antonio falleció y María a Logroño para vivir con una de sus hijas. Tiene dos hijas, Gloria y Ana, 3 nietos y una bisnieta, Nora. Sus aficiones han sido el teatro y los toros.

El alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, ha enumerado algunas de las acciones que el Ayuntamiento lleva a cabo dirigidas a las personas mayores.

"Los programas de Ayuda a domicilio, Siempre acompañados, Vida sana de la concejalía de Servicios Sociales; la programación deportiva que se organiza a través de Logroño Deporte con múltiples actividades; la oferta cultural que a través de la concejalía de Cultura se pone a disposición de las personas mayores en la ciudad es solo parte de este trabajo que se completa también con otro tipo de iniciativas en colaboración con las asociaciones de personas mayores", ha dicho.

Pablo Hermoso de Mendoza ha concluido su intervención con un fragmento de un poema de Neruda: "Yo no creo en la edad. ¿Mediremos la vida por metros o kilómetros o meses? ¿Tanto desde que naces? Al hombre, a la mujer que consumaron acciones, bondad, fuerza, cólera, amor, ternura, a los que verdaderamente vivos florecieron y en su naturaleza maduraron, no acerquemos nosotros la medida del tiempo que tal vez es otra cosa, un manto mineral, un ave planetaria, una flor, otra cosa tal vez, pero no una medida".

El Día de los Abuelos y Abuelas es una iniciativa promovida por Mensajeros de la Paz en el año 1988. Según datos de las Naciones Unidas, el 13% de la población mundial es mayor de 60 años y para 2050, esta población superará el 25% del total.

En España hay más de 850.000 mayores de 80 años que viven solos y muchos presentan problemas de movilidad que les impiden salir de casa sin ayuda. Son datos de 2019. En Logroño, según los datos del Observatorio de la ciudad a 1 de enero de 2021, había 2.076 personas mayores de 60 años y 1.091 mayores de 80 años.