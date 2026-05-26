Logroño impulsa la Red Española de Oficinas del Dato, creada en el marco del Proyecto EDINT

LOGROÑO 26 May. (EUROPA PRESS) -

Logroño impulsa la Red Española de Oficinas del Dato, un nuevo hito creado en el marco del Proyecto EDINT (Espacios de Datos para las Infraestructuras Urbanas Inteligentes), liderado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y que recientemente ha culminado su primera fase.

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, y el concejal de Administración Pública y Proyectos Estratégicos, Francisco Iglesias, han participado esta mañana en Madrid en la Asamblea Constituyente de la Red Española de Oficinas del Dato (REOD). El alcalde ha sido nombrado presidente de esta Red.

Posteriormente, el primer edil logroñés ha participado en el Panel EDINT junto a otros representantes municipales y actores claves en el desarrollo de la transformación digital y gestión del dato

Desde el principio, el Ayuntamiento de Logroño ha tomado parte activa en el desarrollo del Proyecto EDINT, ya que fue una de las doce entidades locales seleccionadas para ejecutar esta iniciativa, con una financiación estimada de 12,96 millones de euros procedentes de fondos europeos Next Generation.

En su fase inicial, EDINT ha permitido consolidar un ecosistema robusto a través del despliegue de infraestructura humana y técnica (puesta en marcha de los centros de excelencia y oficinas del dato), de la creación de empleo y formación, así como del establecimiento de una amplia comunidad digital.

El objetivo del Proyecto EDINT es generar valor público continuo mediante soluciones tecnológicas que resuelvan problemas cotidianos de la ciudadanía.

A partir de ahora, EDINT trasciende esta naturaleza inicial para integrarse formalmente como servicio permanente de la FEMP.

El nuevo modelo permitirá acompañar a las entidades locales en tres fases: evaluación inicial (auditorías sobre la madurez digital del municipio), asesoramiento 360º y soporte operativo.

La Red Española de Oficinas del Dato contribuirá a la consolidación de EDINT como espacio de datos que promueve la generación, compartición y reutilización de datos urbanos de forma coordinada, segura e interoperable.

"POSICIÓN DE LIDERAZGO EN GOBERNANZA DEL DATO URBANO"

El alcalde de Logroño ha destacado que "Logroño vuelve a reafirmar su posición de liderazgo en gobernanza del dato urbano".

"Somos conscientes de que el dato es un activo estratégico que debemos tratar de forma adecuada para mejorar nuestra toma de decisiones, planificación de recursos y, en definitiva, el servicio que prestamos a nuestros ciudadanos y ciudadanas", ha añadido Escobar.

El primer edil logroñés ha recordado que el Proyecto EDINT es "fruto de la colaboración entre instituciones, empresas, centros educativos y otros agentes implicados en la gestión de datos". Impulsado en el marco de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), su desarrollo se ha llevado a cabo de la mano de doce entidades locales seleccionadas (los municipios de La Coruña, Alcoy, Fuenlabrada, Jerez de la Frontera, Madrid, Málaga, Mataró, Santander, Valencia y las diputaciones de Badajoz y Jaén, junto con Logroño).