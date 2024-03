Logroño introducirá ayudas para el relevo generacional en el comercio de la ciudad

LOGROÑO, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño introducirá ayudas para fomentare el relevo generacional en el comercio de la ciudad. Unas subvenciones que se están ultimando, de tal manera que, como ha adelantado este lunes el concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sáinz, se prevé llevarlas al pleno municipal ordinario del próximo mes de abril para su aprobación.

Como ha apuntado el concejal del rueda de prensa, en la que también ha dado cuenta de modificaciones en las bases para las ayudas a la promoción turística de la ciudad, "vamos a sacar ayudas por un importe global de 140.000 euros, 110.000 van a asociaciones zonales comerciantes y 30.000 van para los gremios y asociaciones del área artesanal y a asociaciones comerciales no zonales o por actividad, 30.000", en ambos casos, sin variaciones en las grandes cifras respecto al 2023.

"Pero realmente -ha afirmado Sáinz-, para el comercio local de Logroño, el esfuerzo económico y presupuestario de este año se ha aumentado sensiblemente, tal y como se va a ver en las próximas iniciativas que en dinamización zonal de la calle y de la mano de la Cámara de Comercio y de la Federación de Empresarios se van a presentar este mes de marzo".

Marzo, ha incidido, "que es un año importante para el comercio logroñés, vamos a convocar con urgencia el Consejo Municipal de Comercio", para el que ha adelantado que se va a proponer una nueva composición, de la mano de los grupos políticos.

En todo caso, en la reunión más inmediata "vamos a plantear un paquete de medidas de choque para la reactivación, para la motivación, para la integración turística de la ciudad de Logroño, muy especialmente de las zonas, el comercio nacional y de la parte centro".

Sáinz ha anunciado "una iniciativa que parte del equipo de Gobierno y que esperamos sea de éxito porque es francamente necesaria, en el pleno del próximo mes de abril se van a introducir modificaciones en las bases para la creación y consolidación de empresas, modificaciones específicas para el área de comercio, destinadas a crear una nueva línea de ayudas al comercio para el relevo generacional y o comercial, bien sea por jubilación o por desistimiento".

"Queremos preparar una línea de ayudas económicas para que cualquier comerciante que se jubile y vaya a dejar su negocio, antes de hacerlo, contacte con nosotros y de alguna forma exponga las virtudes y potencial de su negocio y atraiga la atención de algún emprendedor", ha resaltado el edil, quien ha dicho que, con todo, lo más interesante es que las ayudas no se van a limitar al contenido económico.

Así, ha avanzado que "estamos trazando, junto con la Cámara de Comercio y con el Colegio de Agentes Comerciales, que, además de aquellas ayudas que irán al pleno, tengamos un protocolo de acompañamiento y de asesoramiento técnico y comercial, tanto a la persona que deja su negocio o se jubila, como al posible emprendedor o persona, mujer u hombre con vocación comercial, que accede a ese comercio en fase de jubilación para conocerlo y probablemente, muy probablemente, retomarlo".

Se trata, por tanto "de un programa con un contenido técnico de asesoramiento y de acompañamiento, que como Ayuntamiento vamos a poner en marcha los próximos meses, de la mano de la Cámara de Comercio y del Colegio de Agentes Comerciales".

"Estamos hablando de que cuando alguien vaya a cerrar su comercio por jubilación o por cualquier circunstancia, contacte con la Cámara de Comercio, con el Ayuntamiento o incluso con el Colegio de Agentes Comerciales y plantee que está próximo a cerrar su negocio", ha detallado.

Y ahí, ha continuado, "como Ayuntamiento, como Cámara de Comercio, como Colegio de Agentes Comerciales, busquemos o tengamos ya preparada una bolsa de potenciales interesados en retomar ese comercio". "Se va a abrir, por tanto, un periodo de convivencia en la propia tienda entre el comerciante que quiere dejar su negocio y aquel que muestra interés en retomarlo, aquel o aquellos, una experiencia de venta compartida durante unas semanas".

A ello se sumará el "asesoramiento técnico para ese potencial emprendedor que quiere entrar en las áreas de contabilidad, de finanzas, de licencias, si es que va a cambiar por ejemplo el negocio por un traspaso de lugar o de ubicación, etcétera".

"Estamos planteando -en palabras de Miguel Sáinz- que tanto la persona que marcha como la persona que llega en su lugar no tenga la sensación de soledad, no se enfrente al vértigo de abrir un comercio o de retomar un comercio que no conoce, sino que lo haga con conocimientos, con experiencia más que suficiente y acompañamiento, repito, más que suficiente para hacerlo con garantías de éxito y de continuidad".

Y para ello, "y conscientes de que hay otros programas de acompañamiento que se han intentado poner en marcha en otros ayuntamientos de España con relativo éxito", Ayuntamiento de Logroño y Cámara de Comercio, desde Punto Comercio, "están haciendo una prospección de esos programas, de sus bases y de sus contenidos, para averiguar qué ha podido fallar en otros lugares para que el relevo generacional no sea exitoso".

Por otra parte, "como Ayuntamiento y de la mano de la Cámara de Agentes Comerciales, vamos a convocar un grupo de trabajo, en que nos vamos a sentar con aquellas personas o con aquellas entidades que de algún modo están cerca de los potenciales emprendedores o potenciales comerciales, para realizar un programa con garantías de éxito, para intentar que no más comercios exitosos se cierren por jubilación, sin que un emprendedor tenga una oportunidad de acceder a ellos y de darles continuidad".

Por último, ha señalado que se llevará a cabo otra iniciativa con los agentes comerciales, "y ahí la presencia del Colegio de Agentes Comerciales, porque también hay agentes comerciales que llegada una edad, van a dejar o van a traspasar su cartera, el Ayuntamiento va a colaborar con ellos para hacer exitoso ese proyecto".