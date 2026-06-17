Logroño liquida 2,04 millones de déficit del bus urbano de 2025 y aprueba 2,15 millones para el servicio en 2026

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LOGROÑO, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión este miércoles en Junta de Gobierno Local, ha aprobado la liquidación del déficit del transporte urbano de la ciudad, correspondiente al año 2025, al tiempo que ha aprobado el gasto estimado para la prestación del servicio en este ejercicio 2026.
Como ha detallado la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz, por un lado, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la liquidación del déficit de explotación del servicio de transporte urbano.
Ligado a ello, se ha dado el visto bueno a un gasto de 2.040.608,25 de euros para abonar a la empresa concesionaria Autobuses Logroño, S.A. como consecuencia del déficit del transporte urbano de Logroño correspondiente al año 2025.
Una cantidad, ha reseñado la portavoz del Ejecutivo municipal, "que se reduce un poquito con respecto a la del año anterior".
Por otro lado, se ha hecho "una previsión de gasto", aprobando una partida de 2.159.391,75 euros correspondiente al ejercicio de este año 2026.
RECARGA BONOBÚS.
Respecto a la situación de la puesta en marcha del servicio de recarga telemática del bonobús, Sanz ha apuntado, a preguntas de los medios de comunicación, que "es cierto que en un principio se anunciaron unos plazos, pero por cuestiones administrativas ajenas a nuestra voluntad, sí que se ha retrasado un poco".
"Sí que les puedo decir que estamos trabajando para que esto se implante cuanto antes. Lo que sí que nos ha garantizado la empresa es que se está en ello y que esos plazos se han demorado un poco, pero que va a ser algo que va a ser más o menos inminente", ha reiterado Sanz, que ha afirmado que "la previsión se mantiene para antes de julio".
La portavoz, además, ha apuntado que "en cuanto a las características y lo que es ya el funcionamiento más detallado, en el momento que esté implantado daremos cuenta".
"Pero sí que les puedo trasladar esa tranquilidad de que ha sido simplemente un desfase o un poco una disfunción en cuanto a plazos por, insisto, cuestiones administrativas y que desde luego la empresa nos ha garantizado que en breve estaremos ya en disposición de anunciar su pleno funcionamiento", ha finalizado Celia Sanz.