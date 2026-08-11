Logroño se prepara para el eclipse solar con un dispositivo especial coordinado

Eclipse solar - DFG

LOGROÑO, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ultima los preparativos para el evento del verano, el eclipse total de sol, que se verá a la perfección desde muchos puntos de la comunidad, incluida la capital. Esta mañana, ha tenido lugar una reunión de coordinación de emergencias para ultimar los detalles del dispositivo de previsto para la jornada.

El eclipse solar ha sido el epicentro de gran parte de la programación de la Casa de las Ciencias, que durante estas semanas de verano ha organizado un extenso programa divulgativo en torno a este fenómeno astrológico único: charlas, cuentacuentos, talleres para toda la familia y un concurso fotográfico, además del rincón del eclipse y paneles informativos que han llenado los espacios de este centro municipal.

Para el día del eclipse, el Ayuntamiento ha organizado dos jornadas familiares, en el parque Felipe VI y el parque de La Ribera, espacios elegidos por el Consistorio tras conversaciones con la delegación en La Rioja de la Asociación Astronómica por su buena visibilidad del eclipse.

En ambos habrá foodtrucks, DJs, hinchables para los más pequeños y carpas informativas en las que se repartirá información a los asistentes. En las carpas habrá también sillas para que los más mayores puedan hacer uso de ellas durante el eclipse y disfrutar del evento con comodidad.

DISPOSITIVO ESPECIAL DE SEGURIDAD

En cuanto a la seguridad, esta mañana ha tenido lugar una reunión de coordinación entre técnicos de diferentes administraciones implicadas en el dispositivo implementado en La Rioja, con presencia de responsables de Policía Nacional, Guardia Civil, Gobierno de La Rioja (diversas direcciones y La Rioja Cuida) y SOS Rioja.

Desde Policía Local se ha previsto la movilización de cerca de 50 efectivos, habrá disponibles más de 12 bomberos del cuerpo de Bomberos de Logroño y en torno a 15 voluntarios de Protección Civil, que se distribuirán por las distintas zonas previstas para el visionado del eclipse por el Ayuntamiento de Logroño, con especial refuerzo en el parque Felipe VI, por la afluencia esperada en este espacio.

Desde el Ayuntamiento se hace especial hincapié en que se procure un desplazamiento a pie de todos los logroñeses y logroñesas, para evitar aglomeraciones, así como no obstaculizar los accesos a caminos y sendas de los propios parques y hacer uso de las zonas de césped y cemento. Se solicita a la ciudadanía respeto por el entorno y la vegetación de los parques.

También, por parte del Ejecutivo local se va a proveer de contenedores adicionales en los parques, para evitar que la posible basura generada por la celebración colapse los contenedores de los barrios.

OTRO ESPACIO PARA DISFRUTAR DEL ECLIPSE DE SOL

Aunque el Ayuntamiento de Logroño ha centrado su programación en estos dos parques, el Consistorio ha habilitado también el aparcamiento del recinto ferial de Las Norias para su visionado y contará con una especial vigilancia en sus accesos.

En el Parque Felipe VI ambas laderas se han preparado para recibir afluencia de logroñeses y logroñesas, que se podrán colocar también en las zonas autorizadas del mirador del lado ferroviario, así como en el óculo que une ambas zonas de la estación, además de en la parte de césped que recubre las dos vertientes del parque. Únicamente el mirador de la ladera de autobuses estará cerrado por motivos de seguridad.

En el caso de La Ribera, por su visibilidad, se ha establecido como punto de referencia la zona que trasera del IES Comercio, aunque habrá libertad de movimiento en cualquier espacio. Se recuerda, asimismo, que el acceso al Monte Cantabria está cerrado al tráfico rodado, no descartándose que otros espacios puedan cerrarse en caso de mucha afluencia.

HORARIOS DEL ECLIPSE Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

La música y el resto de la programación arrancará en el parque Felipe VI y en el parque de La Ribera a las 19,00 horas y concluirá a las 22,00 horas, aunque el eclipse comenzará a las 19,33 horas y llegará a su máximo a las 20,28 minutos. Éste será el momento de mínima separación entre los centros del Sol y la Luna que darán como resultado una oscuridad total que durará hasta las 20,29, un total de 1 minuto y 21 segundos.

Desde el Ayuntamiento, han querido recordar la necesidad de disfrutar de este acontecimiento con protección ocular para prevenir daños irreversibles. Por ello, el Consistorio repartirá 1600 gafas a los primeros asistentes al parque ese día además de a los voluntarios que trabajen en el dispositivo.

Las gafas de sol normales, filtros polarizadores, radiografías, negativos de fotos o cristales ahumados no sirven para ver el eclipse. Se ruega también mantener especial atención a niños y niñas.

La Casa de las Ciencias ha preparado un decálogo con las normas básicas para la observación segura del Sol durante un eclipse.

¡Nunca mires al Sol directamente! Ni siquiera cuando esté parcialmente eclipsado, ya que la luz puede causar daño retinal instantáneo e irreparable, sin dolor, y pueden quemar tu ojo.

Usa gafas de eclipse certificadas (ISO 12312-2): Busca filtros solares que cumplan con esta norma internacional; son las únicas seguras para la observación directa y no se debe de mirar más de medio minuto seguido.

Inspecciona tus gafas de eclipse antes de usarlas: No uses gafas rayadas, perforadas, agrietadas o sucias; destrúyelas y reemplázalas.

No uses gafas de sol comunes: Ni varias juntas, ni cristales de soldador, ni negativos fotográficos, CDs, papel de aluminio o agua para reflejarlo; no filtran la radiación dañina.

Cuidado con los dispositivos ópticos: No mires a través de cámaras, telescopios o prismáticos sin un filtro solar especial, adecuado y colocado en la apertura o objetivo (no en el ocular), ya que concentran la luz y pueden quemar tu ojo y el filtro.

Solo un momento seguro para quitarse las gafas: El único momento en el que es seguro mirar al Sol con el ojo desnudo es durante la fase de totalidad de un eclipse de Sol total (no anular), que es cuando la Luna cubre el Sol por completo y la luz directa no es dañina. Al ser cuestión de segundos es mejor no quitarse las gafas, o no mirar directamente durante la totalidad más de pocos segundos.

Utiliza métodos indirectos: Proyecta la imagen del Sol a través de un agujero o una cámara oscura.

Protege tu piel: Usa protector solar, sombrero y ropa, ya que la radiación solar sigue siendo intensa durante el eclipse.

Observa por períodos cortos: Haz pausas entre las observaciones para descansar la vista.

Consulta a expertos: Si quieres usar equipo óptico, busca filtros especiales homologados y asesoramiento de astrónomos.