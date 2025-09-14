Logroño rebosa emoción y cariño en la imposición del primer pañuelo de San Mateo a los bebés nacidos en el último año - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Plaza del Ayuntamiento de Logroño ha rebosado este mediodía emoción, cariño y también público, pese al intenso sol y calor de la jornada, en el acto de la imposición del primer pañuelo de las fiestas de San Mateo a los bebés nacidos en la ciudad en el último año, desde el final de los festejos de 2024.

Un acto que se se celebraba por primera vez, previo al inicio de la semana matea -que se celebrará entre los día 20 al 26 de septiembre-, organizado por la Peña Aster.

Las previsiones se vieron desbordadas desde el minuto uno para la organización, que primero pensó en hacer la imposición en El Espolón. Sin embargo, la coincidencia en la celebración del Concurso Agrícola de La Rioja pero, sobre todo, la gran cantidad de niños inscritos hicieron que se acabara trasladando a la Plaza del Ayuntamiento.

Al menos 400 bebés estaban inscritos para la colocación de su primer pañuelo festivo, pequeños que han estado en todo momento arropados por su padres, madres, hermanos y hermanas, abuelos y abuelas, y demás familia, que han llenado la plaza pese al calor.

Flanqueados por dos de los Gigantes de la ciudad, buena parte de la Corporación Municipal, encabezados por el alcalde Conrado Escobar, además de miembros de la Peña y de los Vendimiadores 2025 -Judith Duro y David Schubert- se han dispuesto a la colocación de los pañuelos, tanto azules como de color vino.

Los niños iban siendo llamados por orden alfabético, pero tal ha sido la cantidad de pequeños a los que se quería poner el pañuelo que, en algún momento, incluso se han llegado a crear atascos por la gran cantidad de fotos y videos que se hacía a los niños.

Momentos antes de empezar, y tras una jaleada interpretación por parte de los asistentes del Himno de Logroño, el presidente de la Peña Aster, Juanjo Sánchez, ha aprovechado sus palabras para decir que "nos complace ver esta plaza llena de logroñeses y logroñesas, principalmente de bebés, que en unos años correrán y brindarán por ella al son de la música el día del cohete o detrás de un balón en cualquier otro día del año".

"Esta plaza es el escenario de los más importantes acontecimientos de la ciudad, y desde la Peña Aster hemos querido que sea el primer punto de referencia para los nuevos logroñeses y logroñesas nacidos desde las últimas fiestas de San Mateo", ha dicho.

Un acto, además, "que abre la puerta a esos más de 160 actos que realizan las Peñas de Logroño en los próximos días dentro de nuestras fiestas, siempre con la respuesta de nuestros vecinos y visitantes".

Y ha agradecido "a todos por su presencia y por la emoción en este evento, que nos da más ganas de seguir haciendo y viviendo por y por la ciudad de Logroño", así como al Ayuntamiento, "en especial a la Concejalía de Festejos y a nuestro alcalde, que se han tomado esta iniciativa con mucho mimo y cariño, al igual que todos ustedes con sus recién nacidos".

Por su parte, Escobar ha dado las gracias "a todos los que estáis haciendo posible este acto nuevo, empezando por la Peña Aster y por su presidente", además de a todo el personal del Consistorio que ha colaborado en la organización.

"Y por último, quiero daros las gracias y la felicitación a las mamás, a los papás, a los hermanos, a las hermanas, a los abuelos, a las abuelas, y a bastantes bisabuelos y bisabuelas que también están por ahí. Para todos vosotros, pero sobre todo para las familias que venís con estos niños, felicidades en nombre de esta corporación que hoy está aquí presente. Muchísimas gracias y enhorabuena", ha concluido.