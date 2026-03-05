Logroño rechaza una moción para regular el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años

Archivo - Niño pantalla, movil. Noche - KIRILL GRESHNOV - Archivo

LOGROÑO, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión este jueves en el pleno correspondiente al mes de marzo, ha rechazado una moción planteada por el Grupo Socialista para "refuerzo de la protección de menores en entorno digital para la regulación de acceso a redes sociales a menores de 16 años". Un 'no' con el voto en contra de PP, Vox, PR+ y la edil no adscrita Eva Loza y a favor de PSOE y Podemos.

En defensa de la moción, el edil del PSOE Álvaro Foncea ha defendido que "es un tema de especial sensibilidad", recordando, en primer lugar, la iniciativa de prohibición desarrollada el pasado mes de diciembre en Australia, a la que han seguido varios países "e incluso en Espala se ha hablado también de actuaciones a nivel estatal".

Por eso, ha llamado a "abordar también este asunto con herramientas a nuvel municipal", para "avanzar en todo lo que redunde en el bienestar de nuestras criaturas", ya que, como ha subrayado "está demostrada la asociación directa entre el usos de redes y aspectos emocionales en los jóvenes".

Así, ha detallado "tres medidas: un proceso participativo en el Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia para conocer el impacto en sus emociones y su saliud mental; el refuerzo de programas de formación y de alternativas de ocio salidable; y una campaña de sensibilización, contando con Policía Nacional y Local, sobre los riesgos de un acceso prematuro a redes".

En el turno en contra, la edil no adscrita Eva Loza ha argumentado su 'no' "al ser una moción para instar a otra administración", aún reconociendo que es un tema de debate "muy interesante".

El regionalista Rubén Antoñanzas ha justificado su voto en contra, por estar "de acuerdo con el fondo, pero no con la solución" que, en sus palabras, "que se queda corta", frente a lo que ha reclamado "la conveniencia de un marco legal para las entidades locales". Ha apuntado, igualmente que el Plan de Infancia y Adolescencia ya recoge trabajo en este ámbito.

Amaia Castro, por parte de Podemos, ha señalado su voto a favor, asegurando que "este debate hay que tenerlo" y que "el Ayuntamiento debe asumir su parte de responsabilidad", al igual que el Gobierno central debería dejar de hablar y empezar a legislar, porque nuestros chavales lo están pasando muy mal". "Todas las administraciones tenemos que hacer administraciones todo lo que esté en nuestras manos", ha concluido.

María Jiménez, de Vox, ha criticado que la propuesta "no plantea protección, sino censura, es un paso más al control político de la información". "La protección siempre es necesaria, pero es un error convertir a la administración en árbitro de lo que se puede ver o no. Eso es imposición. Lo que se necesita es formación y prevención, sobre todo para las familias", ha señalado, anunciando su 'no'.

La concejala del PSOE Beatriz Nalda ha argumentado que "dejar a un menor de 16 años sin control con un móvil con acceso a redes es igual de peligroso que dejar a un bebé solo en mitad de un centro comercial, y eso nunca lo haría nadie" y ha reclamado que "no es prohibir por prohibir, tiene que ver con proteger a quienes no pueden hacerlo, porque el bienestar de nuestra juventud está en juego".

Por último, desde el PP, Laura Lázaro, edil de Infancia y Juventud, ha apuntado que la protección del colectivo es "prioritaria, en una sociedad totalmente digitalizada, con muchos riesgos", recordando que las competencia en todo caso son estatales.

Pese a ello, ha puntualizado que "se han tomado ya medidas desde el ámbito municipal", como el III Plan de Infancia y Adolescencia, con algunos puntos de lo propuesto ya recogidos; estrategias concretas desarrolladas por el Observatorio de la Juventud de Logroño; actividades en los Centros Jóvenes; formación a más de 4.000 alumnos con programas municipales.

"La protección digital no es algo en lo que partamos de cero, seguiremos trabajando en ello como venimos haciendo", ha concluido.