Logroño refuerza las medidas frente a la ola de calor: acceso gratuito a las piscinas municipales y más riegos

Calor en Logroño - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño reforzará las medidas de prevención y protección de la ciudadanía ante el episodio de altas temperaturas que afectará a la ciudad, con previsiones que apuntan a valores excepcionalmente elevados para esta época del año y que podrían superar los 40 grados en diferentes zonas del valle del Ebro.

Una de las medidas que se llevarán a cabo el acceso gratuito a las piscinas municipales de Las Norias, El Cortijo y Varea desde mañana lunes 22 de junio y hasta el miércoles 24 de junio, en horario de 11 a 15 horas, con el objetivo de facilitar a la población espacios adecuados para combatir el calor.

Asimismo, se intensificará por la tarde los trabajos de riego de espacios públicos, especialmente en el centro de la ciudad, como el Espolón, la Glorieta, el Parque del Carmen y el Parque Gallarza.

Esta actuación permitirá mitigar el calor extremo y mejorar el confort térmico en la ciudad para favorecer que los ciudadanos y ciudadanas puedan desarrollar sus actividades cotidianas.

Estas medidas se suman a las actuaciones que el Ayuntamiento de Logroño mantiene activas dentro de su estrategia de adaptación a las altas temperaturas, entre ellas la red municipal de refugios climáticos, integrada por 65 espacios distribuidos por toda la ciudad, entre edificios municipales climatizados, espacios arbolados urbanos y zonas con juegos de agua.

Estos recursos están a disposición de la ciudadanía para ofrecer lugares de descanso y protección durante los episodios de calor extremo.

RECOMENDACIONES.

Asimismo, el Ayuntamiento de Logroño recuerda la importancia de seguir las recomendaciones de protección frente al calor:

Evitar la exposición al sol y las actividades físicas intensas durante las horas centrales del día.

Mantener una hidratación constante, incluso sin sensación de sed.

Permanecer en lugares frescos, climatizados o con sombra siempre que sea posible.

Utilizar ropa ligera y de colores claros, así como protección solar, sombrero o gorra.

Prestar especial atención a personas mayores, niños, personas con enfermedades crónicas y otros colectivos vulnerables.