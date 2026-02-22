Logroño será el punto de partida de la 'Beatlemanía' con el arranque de la gira nacional de Abbey Road

Archivo - Abbey Road - MARIO OLMOS - Archivo

LOGROÑO, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Abbey Road estrenará su nuevo espectáculo el 1 de marzo en Riojaforum con el exclusivo formato 'Show & Orchestra', convirtiendo Logroño en el punto de partida de la 'Beatlemanía'.

La banda, "avalada por la revista Mojo como uno de los mejores tributos al cuarteto de Liverpool", ha anunciado que "aquella explosión de libertad y vanguardia que redefinió la cultura popular hace más de seis décadas vuelve a cobrar vida con una intensidad inusitada".

Logroño ha sido la ciudad elegida para albergar el kilómetro cero de la gira nacional de Abbey Road, el próximo domingo 1 de marzo a las 19:00 horas.

Las tablas del Riojaforum "no sólo recibirán un concierto, sino que serán el escenario de una resurrección artística que fusiona la energía del rock clásico con la elegancia de una formación orquestal".

A través de un viaje de dos horas, prometen que "el espectador es conducido desde la efervescencia adolescente del Merseybeat de Liverpool hasta la sofisticación técnica y la psicodelia experimental que los Fab Four fraguaron en los míticos estudios de EMI".

La gran distinción de esta apertura de gira es la puesta de largo del formato The Beatles Show & Orchestra. En esta cita inaugural, "la banda eleva su arquitectura sonora al infinito gracias al acompañamiento de ocho músicos de orquesta en directo".

"Este despliegue permite, por fin, hacer justicia a las composiciones más maduras del cuarteto, donde las secciones de cuerda y viento se volvieron esenciales", ha explicado.