Logroño sigue atendiendo "con responsabilidad" a la regularización pese a "desinformación" por parte de Gobierno central

Colas en el Ayuntamiento de Logroño por el proceso de regularización de extranjeros - PARTIDO RIOJANO

LOGROÑO, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño sigue atendiendo "con responsabilidad" al proceso extraordinario para la regularización de inmigrantes, pese a "desinformación" y la "descoordinación" por parte de Gobierno central, como ha afirmado este miércoles la portavoz del Ejecutivo municipal, Celia Sanz.

A preguntas de los medios de comunicación durante la habitual rueda de prensa para dar cuenta de los asuntos aprobados en Junta de Gobierno Local, Sanz ha afirmado que "desde que tuvimos conocimiento, no por el Ministerio, lamentablemente, de que ese Real Decreto entraba en vigor, hemos atendido con responsabilidad todas aquellas solicitudes que se están realizando".

"Lo primero que tenemos que trasladar -ha insistido- es que lamentamos la falta de información por parte del Ministerio en primer lugar, ante todo hacia los mayores damnificados, que son los propios migrantes, que no han recibido ningún tipo de información respecto a cómo iba a ser este proceso".

En palabras de Celia Sanz, "ha sido todo confusión, ha sido caos y lo mismo ha ocurrido con, en este caso, las administraciones locales, que son las que tenemos la responsabilidad de facilitar algunos de los documentos que son necesarios para esa regularización".

Una regularización, ha asegurado, que "es un proceso de gran importancia, ante el que nosotros lo que estamos haciendo es dar cumplimiento a ese Real Decreto, diariamente las atenciones de este Ayuntamiento".

En datos, Celia Sanz ha dicho que "estamos expidiendo unos 300 volantes de empadronamiento al día y estamos recibiendo también todas las solicitudes para emitir los certificados de vulnerabilidad no solamente a través del Ayuntamiento sino también a través de otros centros de atención social".

Ha incidido, por eso, en que "estamos cumpliendo con responsabilidad, hemos reorganizado a nuestros efectivos para que todo eso sea una realidad".

"Pero sí tenemos que insistir en que lamentamos profundamente la desinformación, la descoordinación que ha existido entre el Ministerio y las entidades locales, que son las que al final se les ha volcado y las que han tenido que asumir una gran parte de esa gestión y de esa carga de trabajo. Pero como no puede ser de otra manera, el Ayuntamiento de Logroño está respondiendo con responsabilidad ", ha añadido.

Ha querido resaltar de nuevo, para finalizar, que "los mayores perjudicados están siendo esos migrantes que vienen con muchísimas dudas, con muchísimas carencias de información, porque como decimos no ha habido una campaña en la que se haya preocupado el Ministerio por coordinar todas estas actuaciones".