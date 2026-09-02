Logroño sube un 3,5 por ciento su aportación a Cocina Económica ante el "creciente aumento de la demanda"

Archivo - Comedor Cocina Económica - CLARA LARREA - Archivo

LOGROÑO, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión este miércoles en Junta de Gobierno Local, ha aprobado incrementar en un 3,5 por ciento su aportación al comedor social de la Cocina Económica, ante "el creciente aumento de la demanda" -sobre un 20% mas- de este servicio, como ha apuntado la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz.

La Cocina Económica ofrece un servicio de comedor social desde 1894 que pretende que ninguna persona residente en Logroño o en tránsito le falte alimento. De este modo, se ofrecen comidas y cenas, así como un servicio de tuppers para familias, durante todos los días del año sin excepción.

Ante "la creciente demanda de este servicio", y "bajo el firme compromiso de apoyo por parte del Ayuntamiento", la Junta de Gobierno Local ha adjudicado un nuevo contrato "para continuar impulsando este servicio durante las próximas tres anualidades".

De este modo, "se incrementa en un 3,5% con respecto al anterior hasta alcanzar los 1.392.000 euros (cantidad exenta de IVA)", que se desglosan en tres períodos:

Año 2026 (de septiembre a noviembre): 174.000 euros.

Año 2027 (de diciembre de 2026 a noviembre de 2027): 696.000 euros.

Año 2028 (de diciembre de 2027 a agosto de 2028): 522.000 euros.

Además de este servicio de comedor social, la Cocina Económica cuenta con 52 espacios de alojamiento temporal alternativo, entre apartamentos para familias y habitaciones dobles e individuales, repartidos en varios edificios de su entorno.

Un proyecto con el que también colabora el Consistorio logroñés desde su puesta en marcha en el año 2005 y para el que la Junta de Gobierno Local celebrada esta mañana ha revisado los precios de concierto suscrito con la Cocina Económica para la prestación de este servicio, cuyo importe se establece en 17.702,07 euros mensuales (IVA incluido).

LOGROÑO ACOMPAÑA.

Por otro lado, el programa municipal 'Logroño Acompaña' es una iniciativa para fomentar el ejercicio físico, juegos y baile adaptado para fomentar el envejecimiento activo y reducir la soledad no deseada y el aislamiento de las personas mayores.

Para continuar desarrollando esta iniciativa de la Unidad de Servicios Sociales del Ayuntamiento, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado el contrato de asistencia técnica para la intervención no deseada del proyecto a la empresa Arquisocial, S.L..

Se ha dado, en concreto, por un importe de 432.746,92 euros (IVA incluido), que se desglosa en cuatro anualidades:

Año 2026 (de octubre a noviembre): 24.041,50 euros (IVA incluido).

Año 2027 (de diciembre de 2026 a noviembre de 2027): 144.248,91 euros (IVA incluido).

Año 2028 (de diciembre de 2027 a noviembre de 2028): 144.248,91 euros (IVA incluido).

Año 2029 (de diciembre de 2028 a septiembre de 2029): 120.207,48 euros (IVA incluido).

Un programa, ha concluido Celia Sanz, que también enfrenta "un número de usuarios que va creciendo paulatinamente", ante lo que el Consistorio quere seguir dando todo su apoyo a los mayores, para retardar las situaciones de dependencia y paliar esa soledad no deseada que en muchas ocasiones se impone por el ritmo en el que esta sociedad actualmente vive".