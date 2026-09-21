Logroño se suma al Día Mundial Sin Coche con la gratuidad de los autobuses urbanos este martes 22 de septiembre

Archivo - Bus urbano de la Línea 1 Logroño-Lardero - EUROPA PRESS - Archivo
LOGROÑO, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -
Este martes 22 de septiembre, con motivo del Día Mundial Sin Coche, el servicio de autobuses urbanos de Logroño será gratuito durante toda la jornada en su horario diurno (exceptuando las líneas búho).
El Día Mundial Sin Coche se celebrará en Logroño con esta medida que pretende sensibilizar a la población sobre la importancia de reivindicar un modelo urbano más sostenible.
El servicio de autobús urbano de Logroño será gratuito en su horario diurno (es decir, exceptuando las líneas búho) el martes día 22 de septiembre.
Con esta medida, se busca "fomentar el uso del transporte público como alternativa al vehículo privado en una jornada en la que el programa festivo con motivo de la celebración de San Mateo recoge múltiples actividades en diversos puntos de la ciudad".