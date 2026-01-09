Logroño unifica en un servicio y 3 espacios los dispositivos de atención a personas sin hogar para mejorar su atención

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, junto a la concejala de Política de Familia, Servicios Sociales y Discapacidad, Patricia Sainz. - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha redefinido su servicio integral de acogida y atención a personas sin hogar, a través de la unificación de diferentes servicios que ya estaban en marcha, para dar un paso más "desde el respeto a los derechos y del inconformismo" a ayudar a las personas que más lo necesitan. Todo ello para brindar "un mejor servicio, completo, integral e individualizado" y con perspectiva de género ya que pone el centro en la mujer.

Así lo ha avanzado este viernes el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, junto a la concejala de Política de Familia, Servicios Sociales y Discapacidad, Patricia Sainz, quienes han explicado los detalles de esta nueva actuación. También han alertado del "ligero repunte" en las cifras de atención a estas personas ya que si en noviembre de 2024 fue para 128 personas, en el mismo mes de 2025 ascendió a 147.

El alcalde ha explicado que este nuevo recurso ofrecerá "oportunidades y nuevas ventanas para la recuperación personal, social y laboral de estas personas". El Ejecutivo local ha licitado el contrato para la prestación de este servicio por un importe de 6.711.714,18 euros (IVA excluido) con una duración de tres años.

Además, tal y como ha avanzado Escobar, próximamente se licitará un segundo contrato para el programa de 'Housing-led' (modelo de intervención social que ofrece viviendas compartidas dentro de la comunidad, junto con apoyos socioeducativos personalizados) en seis viviendas municipales.

¿DÓNDE SE LLEVARÁ A CABO EL SERVICIO?

En concreto, este nuevo servicio se desarrollará en los siguientes centros municipales:

Centro de Acogida y Convivencia (en Herrerías 22), centro 'Domingo Ruiz de Viñaspre' (en Los Baños 8-10) y el espacio de la calle San Gregorio, así como ocho viviendas municipales.

Cada recurso dará respuesta a perfiles y necesidades diferenciadas en las diferentes fases del proceso de intervención psicosocial que se articule para cada persona.

HERRERÍAS, PARA PERSONAS EN TRÁNSITO POR LA CIUDAD

De esta manera el Centro de Acogida y Convivencia 'Herrerías' atenderá personas en tránsito por la ciudad (que se encuentran en una situación de exclusión residencial ocasional) y a personas con largo recorrido en calle de alta vulnerabilidad (personas con múltiples factores de exclusión social, salud deteriorada, problemas de salud mental, adicciones, discapacidad).

En el centro se garantiza la cobertura de necesidades básicas en un espacio de acogida digno. En el mismo se implementará un enfoque de derechos que facilite el acceso a la vivienda, salud, empleo y recursos de protección social. Se incorporarán medidas que aseguren entornos seguros para mujeres y colectivos vulnerables.

Tiene un total de 45 plazas distribuidas en 13 habitaciones y una vivienda inserta en el edificio.

'DOMINGO RUIZ DE VIÑASPRE', SERVICIO DE ATENCIÓN PROLONGADA

Por su parte, en el Centro 'Domingo Ruiz Viñaspre' se implementará un servicio de atención prolongada orientado al desarrollo progresivo de autonomía personal y social de las personas sin hogar. "El objetivo es promover la inclusión activa de estas personas ofreciéndoles una atención continuada que combina alojamiento estable, acompañamiento psicosocial individualizado, acceso a recursos formativos y laborales y fortalecimiento de redes comunitarias·, ha explicado el alcalde.

El programa se rige por una perspectiva de género que garantiza espacios seguros y equitativos y contempla la posibilidad de acceso a modelos de vivienda 'Housing Led' como parte del itinerario de inclusión.

Este centro municipal cuenta con 34 plazas de alojamiento que se complementan con siete plazas en viviendas adscritas al mismo en las que desarrollar el formato 'Housing Led'. A estas viviendas se van a incorporar otras seis que sumarán 21 plazas, 14 de ellas se destinarán a adultos y 7 a menores.

En estas viviendas se desarrollará un programa de intervención social que se caracteriza por un nivel de supervisión media-baja con presencia profesional mediante visitas y entrevistas una o dos veces por semana con el fin de fortalecer la autonomía personal, la integración social y prevenir recaídas en procesos de exclusión.

"Supone un paso más en el proceso de inclusión efectiva de estas personas, se desarrollarán con ellos acciones para incidir en su autonomía personal, en el ámbito laboral y del hogar", ha explicado el alcalde.

Otra de las novedades es que en el espacio municipal ubicado en la calle San Gregorio se desarrollarán iniciativas destinadas de manera exclusiva a mujeres sin hogar trabajando procesos de recuperación emocional, empoderamiento y autonomía personal.

"UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO PUEDE RENDIRSE"

Escobar ha explicado que, ante la situación actual que viven numerosas personas, "una administración pública no puede rendirse, tiene que ofrecer espacios para convertir la resignación en esperanza y oportunidades". Por eso se trata de "ofrecer espacios para la recuperación".

Así las cosas, el pasado 30 de diciembre, la Junta de Gobierno Local aprobó este nuevo servicio integral de acogida y atención a las personas sin hogar de Logroño. Un nuevo recurso que integra dos espacios y que se apoya en la experiencia acumulada "que nos permite apreciar y diagnosticar también cómo evolucionan este tipo de perfiles, que genéricamente llamamos sin hogar".

"LA MÁXIMA EXPRESIÓN DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL"

Escobar ha recordado que la situación de las personas sin hogar es la máxima expresión de la exclusión social, "desde los servicios sociales municipales se ha detectado la necesidad de impulsar un abordaje integral y global. Hablamos de servicios que van desde la prevención al acceso a la vivienda, intervención en medio abierto, satisfacción de necesidades básicas, rehabilitación psicosocial, inserción laboral, acogimiento de urgencia y temporal".

"Un enfoque basado en la interconexión de todos estos servicios compartiendo información sobre los usuarios y los criterios de intervención".

El 'sinhogarismo' no es solo una cuestión de falta de vivienda, sino el resultado de una combinación de factores individuales y estructurales que incluyen la pobreza, la exclusión laboral, falta de acceso a la vivienda, problemas de salud mental, consumo de sustancias o violencia de género, entre otros.

"Con el nuevo modelo que se va a implantar se ofrecerá un acceso personalizado a los diferentes equipamientos y servicios municipales en función de las necesidades cambiantes y diversas de las personas en riesgo de exclusión".