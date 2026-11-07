La Lotería Nacional deja este sábado parte del segundo premio en tres administraciones de Logroño

Archivo - Una administración de lotería. (Foto de archivo). - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Lotería Nacional ha dejado, tras su sorteo de este sábado, una parte del segundo premio en un total de tres administraciones de Logroño, según los datos de Loterías y Apuestas del Estado.

De este modo, el primer premio ha recaído en el 11.438, dotado con una cuantía de 1,5 millones de euros al número, y que ha sido repartido hasta en ocho administraciones de lotería repartidas por todo el territorio nacional.

En el caso del segundo premio, ha sido para el 48.445, dotado con una cuantía de 300.000 euros al número, y que se ha repartido hasta en 11 administraciones de lotería, de las que tres están situadas en la capital riojana.

En concreto, las agraciadas han sido las situadas en Muro del Carmen 4; en Gran Vía 54-56; y en Albia de Castro 10.