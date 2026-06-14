La Ludoteca Peque UR ofrece un espacio académico y lúdico para menores de 4 a 10 años

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LOGROÑO 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Ludoteca Peque UR ofrece, del 23 de junio al 31 de julio, un espacio académico y lúdico dirigido a menores de cuatro a diez años pensado, tal y como ha indicado la Universidad de La Rioja "para que puedan desarrollar actividades que favorezcan el refuerzo del contenido académico, así como la adquisición de valores, hábitos y habilidades que redunden en el desarrollo de sus capacidades".

Esta actividad forma parte del programa de Cursos de Verano UR 2026 que, gestionados desde la Fundación General de la UR, incluyen tanto cursos en Logroño, Arnedo, Calahorra, Treviana y Ginebra (Suiza), como un completo programa de actividades dirigidas al público infantil y juvenil, así como a la conciliación de la vida familiar y laboral.

La Ludoteca Peque UR, ha relatado esta entidad, se ofrece como un espacio que permita un acercamiento de las y los menores (nacidos entre 2016 y 2022) a la Universidad, a sus espacios y a su personal; mientras que para las familias se propone como una opción para facilitar la conciliación laboral

La inscripción está abierta en turnos semanales que van del 23 de junio al 31 de julio, en horario de 8:15 a 15:00 horas en todos los casos; excepto la semana del 27 al 31 de julio que finalizará a las14:00 horas.

El programa diario incluye apoyo escolar, taller de animación a la lectura y creación artística; juegos; tiempo para el almuerzo y actividades al aire libre; con recogida a partir de las 13:30 horas.

El cupo es de cuarenta plazas por semana y la cuota general es de 75 euros por turno semanal y 64 euro en caso de hermanas/os; con precios especiales para quienes integran la comunidad universitaria.