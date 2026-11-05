Luena: "No podemos permitir que se debilite la protección de aves y hábitats que ha anunciado la Comisión Europea"

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LOGROÑO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado riojano socialista César Luena ha rechazado la revisión de las Directivas de Aves y Hábitats, anunciada por la Comisión Europea en su programa de trabajo para 2027. "Estas normas son la base de la protección de la naturaleza en la UE y de la red Natura 2000, y no podemos permitir que se debiliten, como viene ocurriendo con la legislación ambiental por presiones de la derecha, la extrema derecha y determinados sectores económicos", ha señalado Luena, que es miembro de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo.

El parlamentario europeo, ha defendido, por el contrario, la "plena aplicación de las directivas", y se ha mostrado a favor de "facilitar su implementación, ayudar a los Estados miembros, mejorar la financiación y ofrecer mayor claridad jurídica cuando sea necesario, pero sin modificar unas normas que son fundamentales para la conservación de nuestra biodiversidad".

Luena ha recordado además que la propia Comisión Europea tiene en marcha una evaluación para analizar si estas directivas cumplen sus objetivos de manera eficiente y si existen posibilidades de simplificación sin reducir su ambición ambiental. "Es muy preocupante que antes de conocer las conclusiones de la evaluación la Comisión anuncie ya que va a revisar las directivas", ha dicho el eurodiputado. "Europa no necesita menos protección ambiental, sino aplicar mejor las leyes que ya tiene, con recursos suficientes y decisiones basadas en la ciencia", ha concluido.