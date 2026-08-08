Lumbreras de Cameros, el casco urbano de mayor altitud de La Rioja, será un lugar privilegiado para observar el eclipse

Conciertos en Lumbreras para vivir el eclipse - AYUNTAMIENTO DE LUMBRERAS

LOGROÑO, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Lumbreras de Cameros, con la colaboración del Instituto Riojano de la Juventud del Gobierno de La Rioja, ha organizado un concierto para reunir a las personas en torno a la música y poder observar el eclipse de sol del día 12 de agosto en un lugar privilegiado, ya que se trata del núcleo urbano más alto de La Rioja.

La convocatoria contará con la actuación de la banda de rock alternativo Montalbo y del grupo de flamenco fusión Válgame el son, ambos artistas de la actualidad musical riojana. Música joven para todos los tipos de público y de gusto musical. Lumbreras de Cameros ofrece así una oferta diferente para la observación del fenómeno en un entorno natural inmejorable.

Con este acto el consistorio ofrece un lugar seguro ante el importante riesgo que supone que las personas se dispersen por el monte y puedan generarse incendios, tal y como los que están asolando el país. Mantener a los observadores en el casco urbano y a la vez en un medio natural controlado será la máxima para este evento.

El pasado mes de mayo se realizó una prueba en el día espejo al 12 de agosto y se comprobó que la observación del eclipse solar se podrá realizar desde Lumbreras de Cameros con total visibilidad, solamente determinado por las condiciones atmosféricas.

Desde las 18,30 de la tarde, en el espacio recreativo de Santiago, la música y el ambiente festivo serán el escenario perfecto para este esperado momento. Montalbo es una banda de rock alternativo con sede en Logroño, con músicos de La Rioja y Álava.

El sonido de Montalbo encuentra referentes evidentes de una forma muy natural en bandas de los años 90 y principios de 2000, como Smashing Pumpkins , Queens of the Stone Age , The Posies , REM o Radiohead .

Válgame el Son es un grupo musical de La Rioja, afincado en Villamediana, formado a finales de 2022 tras conocerse en un concurso de talentos. Su repertorio cuenta con versiones de temas que van desde el pop hasta los temas más actuales, siempre aportando al resultado su toque flamenco.