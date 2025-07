Luz verde a las medidas fiscales de apoyo al medio rural, una Ley "justa" para el PP e "insuficiente" para el resto

LOGROÑO 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de La Rioja ha aprobado el proyecto de Ley de Medidas Fiscales de Apoyo al Medio Rural. Un proyecto de Ley que para el resto de grupos de la oposición "es insuficiente, se queda corto, y solo beneficia a una minoría". "Es regresivo y engañoso" y no aborda la "realidad" de la problemática de todo el sector agroganadero porque "la mayor parte de las deducciones afectan a una minoría. No reducen la presión fiscal del sector".

Por su parte, el GPP ha defendido que es un proyecto de Ley de "justicia" que dirige medidas muy concretas de reducción de política fiscal a un sector "que está sufriendo".

El debate en sede Parlamentaria ha comenzado este jueves con la presentación del dictamen por parte del presidente de la Comisión, el socialista Ricardo Velasco. Tras ese punto, el diputado del Grupo Parlamentario de Podemos-IU, Carlos Ollero, ha defendido su posición porque "aunque en parte podemos estar de acuerdo con este proyecto de ley también vemos que es insuficiente".

"Sabemos de la problemática del sector, especialmente, los más modestos, que están atravesado una situación muy complicada, pero este proyecto de Ley no ayuda a que se mejoren", ha afirmado.

En la votación de este proyecto de Ley se han rechazado todas las enmiendas parciales presentadas por los distintos grupos de la oposición.

"CARECE DE AMBICIÓN"

Ollero ha criticado también que este proyecto de Ley "carece de ambición, no hay una relación coherente entre los objetivos y las medidas y es un proyecto que carece absolutamente de una orientación social avanzada hacia un determinado modelo de sector agroganadero".

A su juicio, son "una serie de medidas fiscal y económicamente regresivas porque no están diseñadas en absoluto para beneficiar a quienes más lo necesitan dentro del sector. Por lo tanto no van a servir para lograr los objetivos marcados y no apuestan por un modelo concreto, profesional, familiar, de explotaciones pequeñas y medianas y un modelo local y extensivo, que es el modelo que desde IU tenemos claro se debería defender desde las políticas públicas".

Desde IU critican también que "la exposición de motivos tampoco refleja la realidad completa del sector porque no distingue entre los distintos modelos a la hora de tratar la rentabilidad económica del sector". También ven "imprescindible incorporar la amenaza del cambio climático. Lo que plantea el PP se queda muy corto, solo en propaganda".

Ve también que estas medidas no tendrán el retorno social, en términos de relevo generacional o en asentamiento poblacional de zonas rurales".

"EL PP SE QUEDA A MEDIO CAMINO"

En el debate ha tomado la palabra el diputado de Vox, Ángel Alda, que ha empezado criticando "las medidas del Gobierno de Pedro Sánchez que perjudican al sector".

"Al sector se le condena a la desaparición y las zonas rurales se quedan abandonadas. Hay que desterrar las políticas de Pedro Sánchez y proteger la España rural".

Aunque, como reconoce, "celebro que el Gobierno de La Rioja empiece a llamar a las cosas por su nombre y vea que la agricultura ha sufrido una importante presión en rentabilidad y sostenibilidad por la competencia desleal, por fin el gobierno del PP admite la competencia desleal que sufren los productos españoles desde hace muchos años".

"Pero el PP lo que debe hacer ahora es pedir a sus homólogos en Europa que dejen de votar con el PSOE estas medidas asfixiantes porque sino desaparecerán sectores productivos".

Por tanto -ha dicho- les pido a los 'populares' "que promocionen y proporcionen al sector primario los recursos y rebaja real de los impuestos para todos aquellos que se dedican al campo en la región". Deben dar pasos más decididos y ambiciosos".

Con este proyecto de Ley, el PP "se queda a medio camino, coincidimos con el espíritu de este proyecto en que hay que proteger a La Rioja rural pero este proyecto de Ley no lo hace".

"REGRESIVA POLÍTICA FISCAL"

En el turno de los socialistas, el diputado regional, José Ángel Lacalzada, ha asegurado que ya "el propio título es engañoso y falaz", recoge medidas "que solo favorecen a una pequeña parte del sector agroganadero, solo al 12 por ciento". Es una "regresiva política fiscal".

Como ha reconocido Lacalzada, la Ley presentada por el Gobierno de La Rioja para debatir es "más efectista que efectiva. Una pura operación de maquillaje, márketing y propaganda". Todo ello, además, "con medidas insuficientes porque se quedan muy cortas".

"Una vez más el Gobierno de Capellán demuestra que no tiene un proyecto para el sector agroganadero riojano. Solo parches y que, además, solo benefician a unos pocos", reflexiona.

Desde el PSOE aseguran que con la Ley del Gobierno "solo podrán acogerse a estos incentivos el 1,7% de los agricultores profesionales en el Impuesto sobre sucesiones y donaciones, y poco más del 10% en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales".

"El Gobierno de Capellán se queda corto y demuestra no tener proyecto", ha sentenciado.

REDUCE LA PRESIÓN FISCAL

Finalmente, Víctor Visairas (diputado del GPP), ha querido destacar "la importancia" del sector primario en el PIB regional pero también en la conformación paisajistica y territorial ya que el 42 por ciento de este territorio es cultivable".

"Sabemos que el sector está pasando en malos momentos y trabajando por debajo de umbrales. La situación del sector es comprometida" y ante ello "el actual Gobierno riojano toma decisiones, como por ejemplo, destinar más de 50 millones de euros a necesidades urgentes del sector del vino".

"Pero es más que oportuno aportar medidas que reduzcan la presión fiscal del sector. Es coherente con la política fiscal de este Gobierno y este proyecto de ley habla de ello, con medidas muy importantes".

"Esta es una buena ley que busca incentivar, ayudar y favorecer al sector todo planteado con respeto escrupuloso a las competencias atribuidas y dentro de los márgenes de la materia fiscal. Está hecho con rigor técnico y no beneficia a unos pocos".

Es una ley -ha concluido- "que actuará con precisión quirúrgica en aspectos muy importantes para el sector y que busca ser útil para un sector que lo está pasando mal".

Avanzan para ofrecer a los riojanos "las mejores condiciones de fiscalidad de todo el país y es de justicia dirigir estas medidas a un sector que está sufriendo y que es santo y seña de nuestra región. Es una buena ley", ha finalizado.

AYUDA HUMANITARIA Y COOPERACIÓN CON LA POBLACIÓN PALESTINA

En otro orden de asuntos, el Pleno del Parlamento de La Rioja ha rechazado la moción consecuencia de interpelación, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-Izquierda Unida, relativa a que el Parlamento de La Rioja instase al Gobierno de La Rioja "a incrementar, al menos en un 100%, los actuales fondos dedicados a ayuda humanitaria y cooperación con la población palestina".

También pedía establecer mecanismos de colaboración con UNRWA; y a destinar en 2026 el 0,7% del presupuesto autonómico dedicado a cooperación internacional, tal y como se establece en el V Plan Director de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global de La Rioja 2023-2026".