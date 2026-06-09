Mabel del Pozo "emocionada" recibe el Galardón de las Artes y Cultura 2026 que comparte "con los que cuentan historias"

Mabel Del Pozo recoge de manos del presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, el Galardón de las Artes y Cultura de La Rioja 2026, - EUROPA PRESS

SAN MILLÁN DE LA COGOLLA (LA RIOJA), 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La actriz Mabel del Pozo recoge "emocionada" Galardón de las Artes y Cultura 2026 que ha compartido "con los riojanos que se dedican a contar historias".

La también directora y dramaturga ha recogido con lágrimas en la cara, de manos del presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, el Galardón de las Artes y Cultura de La Rioja 2026, en el acto institucional del Día de La Rioja, que se ha desarrollado en el Monaterio de Yuso en San Millán de la Cogolla.

Un reconocimiento otorgado por su "labor teatral y audiovisual" en la que "nunca se ha olvidado de sus vinculaciones con La Rioja", hasta el punto que "desde hace 7 años dirige, por ejemplo, la Crónica Najerense".

Con el Galardón se distingue un perfil "artístico, coherente y sostenido en el tiempo", caracterizado por una temprana vocación hacia el mundo de la interpretación que se complementa con su formación.

Del Pozo encarna "muy bien lo que supone este Galardón; compromiso con el medio artístico, proyección, carrera consolidada y compromiso con la tierra".

Ha reconocido que no había podido dormir "de la emoción" del premio y "eso me ha hecho dar vueltas del corazón a la cabeza, y de la cabeza al corazón, revisitando el camino que me ha llevado hasta aquí". Una trayectoria labrada con "esfuerzo, trabajo, miedo, frustración, éxitos y trabajos, pero siempre acompañados de seres queridos".

Del Pozo ha asegurado ser "una mujer afortunada" por "poder dedicarme a un oficio exigente" al que ha extendido su agradecimiento, así como a "las manos amigas, tanto profesionales como familiares que me han ayudado en este camino".

La actriz ha afirmado que la profesión "me atrapó desde pequeña", ya que "con ocho años me dedicaba a contar historias jugando con mi abuela Josefina, y luego más tarde seguí dando pasos, sobre todo, a los 12 años cuando, gracias a Vicente Cuadrado, con 'La Garnacha' me atrapó del todo", para "con disciplina, esfuerzo" tener que "abandonar mi querida tierra en búsqueda de horizontes profesionales que me llevaron a Bilbao y a Estados Unidos".

En este punto, Del Pozo ha extendido también el Galardón con su padre Amador, por la "humildad" y "amor", así como con su madre Mercedes "por su amor por la naturaleza y por la buena letra". Además ha tenido palabras de cariño para su hermano, por "la compañía" y para su compañero Rubén "por la generosidad y paciencia para compartir la vida con la montaña rusa de la ficción".

Finalmente, ha destacado de sus trabajos la dirección de las 'Crónicas Najerenses' que "me han hecho volver a casa y amar profundamente a Nájera y a los najerinos".

Del Pozo es la tercera mujer en ser distinguida con este reconocimiento desde su creación en 1998, tras la documentalista Micaela Pérez (2021) y la pintora Rosa Castellot (2022).

El comité de valoración, presidido por el consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, ratificó esta decisión, destacando la solidez de una carrera articulada en torno al teatro y su aportación sostenida al panorama cultural riojano.

MABEL DEL POZO

Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de La Rioja, completó su formación interpretativa en espacios de referencia del teatro contemporáneo español, como el entorno del Laboratorio de William Layton y la escuela de Cristina Rota, y profundizó durante más de una década en su preparación junto a Fernando Piernas. Esta formación especializada ha sustentado una trayectoria amplia y diversa.

Su recorrido como intérprete incluye montajes de repertorio clásico y dramaturgia contemporánea, entre ellos 'Doña Rosita la soltera', 'El curioso incidente del perro a medianoche', 'Trainspotting', 'Famélica', 'La máquina de abrazar', 'Las horas vacías', 'Camino al zoo' y 'Sfogato', consolidando una presencia constante en circuitos teatrales de exigencia artística. En el ámbito internacional, recibió en Estados Unidos el premio Helen Hayes por su labor en 'Yerma', reconocimiento que avala la proyección exterior de su trabajo escénico.

A esta dimensión interpretativa se suma su trabajo como creadora y directora en propuestas propias como 'Recordis', 'Calígula debe morir' y 'Hace frío en Moscú', que refuerzan una concepción del teatro como espacio de memoria, reflexión y comunidad.

COMPROMISO CON LA CULTURA RIOJANA

Su compromiso con la cultura riojana se ha concretado de forma especialmente significativa desde 2019 al frente de la dirección de la Crónica Najerense, uno de los espectáculos históricos más relevantes de la región. Su nombramiento supuso un hito al convertirse en la primera mujer en asumir esta responsabilidad, etapa en la que ha incorporado nuevas miradas escénicas manteniendo la esencia identitaria del proyecto.

Además, ha mantenido colaboraciones con creadores riojanos, como su participación en 2025 en el cortometraje 'Marciano García', dirigido por el realizador Luis Arrojo.

Su actividad profesional se extiende también al cine y la televisión con intervenciones en producciones como 'Antidisturbios', 'HIT', 'Acacias 38', 'White Lines', 'Cerdita' o 'Las leyes de la frontera' o 'Yo soy Nevenka', en una conexión total con el tejido escénico y audiovisual contemporáneo.

GALARDÓN DE LAS ARTES Y LA CULTURA

El Galardón de las Artes y la Cultura Riojanas, instituido en 1998, ha distinguido a lo largo de casi tres décadas a referentes de disciplinas como la escultura, la pintura, la arquitectura, la música, el cine, la fotografía, la interpretación o la dramaturgia. Desde el primer reconocimiento concedido al escultor Vicente Ochoa, el premio ha recaído en creadores como el guionista Rafael Azcona, el músico Pablo Sáinz Villegas, el director teatral Vicente Cuadrado, el actor Javier Cámara o el dramaturgo Bernardo Sánchez, entre otros nombres que han proyectado la identidad cultural riojana dentro y fuera de la comunidad.

La concesión del galardón ha sido respaldada por un comité formado por Carlos Fuentes (Fundación Cajarioja), Andrea Ruiz (Fundación Ibercaja), Vicente Cuadrado (La Garnacha Teatro), Sonia Oliveira (Aescena), Félix Abel de la Cruz (FC35), los jefes de los servicios de Promoción Cultural y de Patrimonio Histórico, el gerente del Instituto de Estudios Riojanos, el director general de Cultura Roberto Iturriaga y el consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor.

Con esta concesión, el Ejecutivo autonómico reconoce una carrera artística construida desde La Rioja y en diálogo permanente con su entorno cultural, caracterizada por la continuidad, la versatilidad y el compromiso con la identidad colectiva.