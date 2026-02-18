Maite Pagazaurtundúa comparte experiencias con los escolares participantes en el proyecto Escuelas Embajadoras del PE - AXEL CARDONA

Ampliar el conocimiento de Europa y de la democracia parlamentaria europea entre los jóvenes proporcionándoles un conocimiento activo de la Unión y del Parlamento Europeo en particular ha sido el objetivo de la charla que la ex eurodiputada, Maite Pagazaurtundúa, ha ofrecido a casi un centenar de escolares riojanos.

También les ha compartido su historia personal y el compromiso que adquirió en la adolescencia por cambiar su entorno, en el que la violencia terrorista de ETA que acabó con la vida de su hermano.

"Estamos viviendo un momento de degradación de ciertas instituciones y es necesario que los ciudadanos conozcamos y velemos por que cada una de ellas cumpla su papel", ha insistido.

En el curso 2025-2026 han sido seleccionadas por el Parlamento Europeo como escuelas embajadoras el IES Virgen de Vico de Arnedo, el IES Comercio de Logroño y el IES Escultor Daniel de Logroño y como escuelas mentoras, las que ya han participado en el programa otros años: la Fundación Escuela Teresiana de Calahorra, el IES La Laboral de Lardero y Alcaste-Las Fuentes de Logroño.

Organizado por la Dirección General de Comunicación del Parlamento Europeo, la iniciativa Escuelas Embajadoras busca profundizar en el conocimiento de la UE y dar la oportunidad de experimentar la ciudadanía europea, es decir, lo que significa la Unión en la vida cotidiana y lo que se puede hacer para lograr que, en el futuro, Europa sea como sus ciudadanos deseen. El encuentro tuvo lugar en el colegio Alcaste-Las Fuentes en su sede de Nalda.

DEBERES Y RECONOCIMIENTOS

Como embajadores, el alumnado y el equipo docente de los centros tendrán que cumplir varios compromisos: crear y mantener un punto de información visible y actualizado sobre el Parlamento Europeo, trabajar con los materiales online preparados por dicha institución, realizar actividades relacionadas con la Unión Europea a lo largo del curso y celebrar el 9 de mayo, día de Europa, en sus centros.

Los participantes en el programa Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo conocerán las oportunidades que les ofrece la ciudadanía europea y serán conscientes del papel que desempeña el Parlamento Europeo en el proceso decisorio europeo. En suma, lograr que los jóvenes conozcan sus posibilidades de acción y que comprendan, entre otras cosas, la importancia de votar en las elecciones al Parlamento Europeo.