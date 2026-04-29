La manifestación del 1 de Mayo terminará en la Plaza del Mercado y seguirá el lema 'Derechos, no trincheras'

Archivo - Manifestación del 1 de Mayo en Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La manifestación del 1 de Mayo, Día de los Trabajadores, convocada por los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, seguirá el lema 'Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia' y, por primera vez, finalizará en la Plaza del Mercado y no la Concha del Espolón.

Los secretarios generales de UGT, Jesús Izquierdo, y Comisiones Obreras, Rodrigo Alfaro, han ofrecido hoy una rueda de prensa conjunta "en un momento para pedir derechos", ha dicho Alfaro.

La manifestación partirá, como cada año, a las 13:00 horas de la Glorieta del doctor Zubía pero, por primera vez, no finalizará en la Concha del Espolón al estar ocupado el Paseo del Espolón por el Festival de las Naciones.

Izquierdo, molesto por este hecho, ha anunciado que van a pedir, ya, poder acabar el próximo año en el lugar de siempre, para asegurarse de que no esté ocupado. Alfaro ha ido más allá y ha dicho que si el próximo año no pueden acabar en la Concha del Espolón lo harán frente a la sede del Partido Popular.

La casualidad ha hecho que el lugar en el que finalizará la manifestación está frente a la sede de la Federación de Empresas, la patronal, por lo que los sindicatos aprovecharán para trasladar su mensaje que, este año, se reúne en el lema con cinco conceptos.

"Dice nuestro lema derechos no trincheras, salarios, vivienda y democracia y en estas cinco palabras hemos intentado reflejar qué es lo que queremos los sindicatos de clase este Primero de Mayo", ha explicado Izquierdo.

En este sentido, se ha referido a "la situación de incertidumbre internacional" que está generando "problemas a la clase trabajadora" con los "efectos de este aumento desmedido de la energía y de la cesta de la compra". "Pero nosotros también este año queremos volver a gritar más alto que nunca no a la guerra, sí a la paz", ha resaltado.

Entre las reivindicaciones de este año se encuentra la reducción de jornada, donde Alfaro ha visto que "estamos cada vez más cerca" porque ya está "en Navarra y en Euskadi, que tiene una jornada media de 37 horas y media a la semana".

"Es un buen ejemplo donde fijarse; creo que las empresas en Euskadi no están cerrando ni están en bancarrota", ha señalado considerando que, también, es momento de "paralizar el incremento de los alquileres".

Por otro lado, ha considerado que "hace falta en La Rioja más parque de vivienda pública" y que "se reparta a quien lo necesita, no a dedo y sin conocer los criterios" como se ha hecho, ha recordado, en Logroño. Razones, éstas, ha visto, para salir el 1 de Mayo a la calle.