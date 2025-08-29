Una manifestación mostrará el cansancio ante el silencio de las instituiones por el genocidio en Gaza

La manifeatación llegará hasta la Plaza Primero de Mayo - AMISTAD CON PALESTINA

LOGROÑO, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una manifestación recorrerá mañana, sábado 30 de agosto, las calles de Logroño mostrando el cansancio de la población civil ante el silencio del Gobierno de La Rioja y la inacción del Gobierno de España por el genocidio en Gaza, la hambruna como arma de exterminio, el escolasticidio y la eliminación del derecho a la esperanza.

"Consideramos que es importante que las instituciones acaben con este silencio del que estamos cansados porque es una vulneración de los derechos humanos", ha señalado Mireia Otín Ros a los medios de comunicación en la que las entidades de apoyo a Palestina han declarado como la Plaza Palestina Libre (frente a la Delegación del Gobierno).

Ante este cansancio, han convocado una manifestación mañana, sábado 30 de agosto, que saldrá del Paseo del Espolón, frente a la Delegación del Gobierno, hasta la Plaza Primero de Mayo.

Allí, además de leer un manifiesto, se realizará una performance sobre el asesinato a periodistas, algo que ocurre porque, ha dicho Julio Orellana, de Amistad con Palestina, "la peor arma para Israel son las cámaras".

"Estamos en un incremento constante de la violencia", ha clamado Enrique Orduna, de Amistad con Palestina, "el genocidio continúa contra el pueblo palestino; es un holocausto, como se decía contra los judíos". Es algo que ocurre, ha añadido, "con la colaboración de los países occidentales, unos expresa y otros tácitamente".

Frente a ello, ha visto, "la sociedad civil tenemos que hacer algo para intentar detener la violación sistemática de los derechos humanos del pueblo palestino y esa hambruna buscada como arma de exterminio".

Mireia Otín Ross, de Acampada por Palestina, "debido a la grave situación de hambruna que se está viviendo en Gaza" se ha preguntado "hasta cuándo el ejército israelí va a estar bloqueando la ayuda".

También, "hasta cuándo el silencio por parte de las instituciones del Gobierno de La Rioja, hasta cuándo la inacción y la pasividad del Gobierno de España" al que ha pedido "que rompa relaciones con Israel y que embargue todas las armas".

La manifestación de mañana también se hace en apoyo a la flotilla que este domingo, 31 de agosto, saldrá con más de cien barcos, de 44 países, "a intentar acabar con ese bloqueo, con esa situación de hambruna".

EDUCAR POR LA PAZ FRENTE AL ESCOLASTICIDIO

Rubén Ladrera, de Educación por Palestina La Rioja, ha recordado que han sido asesinados más de 18.000 niñas y niños en Gaza en los últimos años.

Además, "cientos de escuelas han sido destruídas por los ataques israelíes" y esto, ha señalado, "viene siendo considerado ya por expertos de las Naciones Unidas como un escolasticidio".

Esto, "no es otra cosa que limitar completamente un derecho fundamental de la sociedad gazatí, de la sociedad palestina, que es el derecho a la educación, a la cultura, a la libertad y a la esperanza".

"Nosotros y nosotras desde Educación por Palestina nos sumamos a esta concentración del sábado que reclama el fin del genocidio porque creemos que la educación no puede mirar hacia otro lado", ha dicho.

Así, ha explicado cómo se debe "fomentar entre el alumnado actitudes en pro de la paz, actitudes de libertad, de los derechos humanos y actitudes que exijan y demanden el fin del genocidio".

"En breves días empezará el curso escolar, no empezará en Palestina pero aquí sí que empezará y no nos queda otra que seguir educando por la paz", ha aseverado.