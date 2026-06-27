Una manifestación recorre el centro de Logroño en apoyo y defensa de los derechos de las personas LGTBIQA+

Manifestacion del Orgulloo LGTBIQA+ por las calles de Logroño - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una manifestación, que ha partido a las 20,00 horas, desde la plaza del Mercado de Logroño, ha recorrido las calles del centro de la capital riojana en apoyo y defensa de los derechos de las personas LGTBIQA+. Una protesta convocada por la entidad social riojana GYLDA LGTBI+, a la que se han unido más de 40 entidades riojanas, entre asociaciones, sindicatos, colegios profesionales y partidos políticos.

La marcha reivindicativa ha estado presidida por una pancarta en la que se podía leer '¡A las calles con Orgullo! Disidencia y Resistencia'.

Antes de la misma, la presidenta de GYLDA LGTBI+, Ruth García, ha señalado a los medios de comunicación que "estamos ocupando los espacios, ocupando las calles de nuestra ciudad con diversidad, con orgullo, con el lema muy importante que es a las calles con orgullo, disidencia y resistencia. Es muy importante ante los discursos de odio seguir manifestando toda la ciudadanía".

"Somos muchas más personas las que creemos en los valores fundamentales, en los derechos humanos y por eso nos reunimos hoy, salimos a las calles con celebración, pero también con reivindicación para poder mejorar la sociedad en la que vivimos", ha añadido la presidenta.

Ha resaltado que, en esta ocasión a nivel nacional, se quiere "dar visibilidad a la intersex, que es la I de nuestras siglas y es muy importante porque aunque es casi el 2 por ciento de la población son personas que están invisibilizadas y que muchas veces también están siendo medicalizadas sin consentimiento así que esto nos da una oportunidad pues para hablar de derechos humanos, de autonomía corporal y como no de diversidad de cuerpos".

Finalmente, ha indicado que "es importante que las formas de ser, las formas de vivir, las formas de amar o las formas de formar una familia no se encasillen dentro de unas normas rígidas, y que dentro de toda esta diversidad y la pluralidad podamos vivir y disfrutar con dignidad y plenitud".

Tras recorrer las calles del centro de Logroño, la manifestación ha concluido en el Espolón, donde se ha leído el manifiesto en el que se ha puesto el acento en que "hoy salimos a las calles con Orgullo, disidencia y resistencia;a las calles que también son nuestras; a las plazas que también nos pertenecen; a los pueblos donde existimos aunque a veces no quieran mirarnos", todo ello, porque "el Orgullo no es solo una celebración, es memoria, es lucha, es comunidad, es alegría compartida, "y es también la decisión colectiva de no desaparecer".

"Hoy celebramos lo conquistado: nuestros cuerpos, nuestras familias, nuestros afectos, nuestra diversidad. Pero también recordamos algo esencial: los derechos no se heredan para siempre, se defienden. Por eso hoy no solo celebramos, hoy nos organizamos, hoy resistimos, y hoy hacemos comunidad en disidencia", ha señalado el manifiesto.

Además, han señalado que "frente a la ola reaccionaria: disidencia y resistencia, porque vivimos un momento de retroceso organizado, una ofensiva que intenta cuestionar lo que somos, lo que amamos y lo que nombramos". "Nos señalan. Nos convierten en amenaza. Intentan devolvernos al silencio. Pero frente a eso, respondemos con disidencia y resistencia. Porque no vamos a permitir que el odio marque el ritmo de lo que somos. Y desde La Rioja lo decimos claro: no vamos a retroceder", han concluido.