Una manifestación recorre el centro de Logroño exigiendo "medidas reales" de las instituciones para la vivienda

Manifestación en Logroño por la situación de la vivienda - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 30 May. (EUROPA PRESS) -

Una manifestación, convocada por el Sindicato de Vivienda de La Rioja (SVR), ha recorrido el centro de Logroño para exigir "medidas reales" en materia de vivienda por parte de las instituciones, porque "junto a los rentistas y caseros son responsables" de la situación, mientras la justicia "es cómplice", ha afirmado el portavoz del colectivo, Álvaro Marqués.

Ha señalado que "pedimos subidas de salarios, bajadas de alquileres, contratos justos, prórrogas, plan de vivienda social, y que todos los desahucios paren, así como pedimos que la vivienda sea lo que es un derecho fundamental y no un bien de mercado".

La protesta ha estado encabezada por una pancarta bajo el lema 'Sus negocios, nuestras miserias. Vivienda pública, ¡Ya!', así como otra -de IU y el PCE- con la frase 'Las casas para quienes las habitan. Por el derecho a la vivienda' y carteles en los que se podía leer 'Vivienda pública, suelo público, gestión pública'.

Se han coreado consignas del tipo "!Qué baje el alquiler, qué suban los salarios, no somos esclavos de rentistas y empresarios!"; "Fuera fondos buitres de nuestros barrios"; o "Contra el capital, huelga sindical".

Antes de la marcha, el portavoz del SVR -que cuenta con unos 100 afiliados- en declaraciones a los medios de comunicación, ha señalado que "queremos protestar contra el mercado inmobiliario cada vez más usurero que aprieta, ahoga a la clase trabajadora y expulsa a la familia de sus barrios".

"Hemos sufrido en La Rioja las consecuencias directas de lo que es tratar un bien fundamental como un bien de mercado" ha apuntado, recordando que desde el Ayuntamiento de Logroño "se podría haber adjudicado seguramente a dedo vivienda de protección oficial" así como "observamos cómo proliferan pisos turísticos y vemos cómo fondos buitre aprovechan y campan a sus anchas por barrios enteros, gentrificando nuestras vecinas y nuestros vecinos".

"DESHAUCIOS IMPROCEDENTES"

Marqués ha puesto el acento, también, en que "vemos desahucios improcedentes, que la justicia ampara, ninguneando cada vez más los contratos". "Quizás de todo los informes de vulnerabilidad, los cuales son papel mojado a pesar de las declaraciones bochornosas que hizo el otro día el presidente del Tribunal Superior de Justicia", ha lamentado.

Ha añadido, en sus declaraciones, que "los alquileres son cada vez más tensionados y, mientras tanto, nuestros salarios están cada vez más estancados". "Los caseros, los rentistas son los culpables, el gobierno es responsable y la justicia es cómplice", ha apuntado el portavoz del SVR.

Por ello, "queremos protestar" por la situación de la vivienda y para "pedir medidas reales, no falsas promesas y sobre todo esta imparcialidad y ninguneo y dejadez por parte de las instituciones riojanas".

Ha lamentado que los alquileres "hace cinco años tenían un precio de unos 500 euros y hoy en día roza los 800", pero es algo que "no solo ocurre en Logroño, sino que también está en los pueblos". "La realidad laboral y la realidad demográfica no se ajusta con la realidad inmobiliaria, debido a que los precios suben, los salarios están estancados y a pesar de que en los pueblos, la España vaciada, cada vez van perdiendo población, los precios aún siguen subiendo", ha concluido Marqués.