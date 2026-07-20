Se mantiene abierta la convocatoria del V Premio de Periodismo Científico CIBIR

LOGROÑO, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Rioja Salud y la Asociación de la Prensa de La Rioja mantienen abierta la quinta edición del Premio de Periodismo Científico CIBIR que tiene como objetivo premiar a los periodistas por contribuir al acercamiento de la ciudadanía a los temas relacionados con el ámbito de la salud, ya sea en la difusión de información sanitaria, avances científicos o iniciativas de innovación en dicho ámbito.

El galardón, dotado con 1.000 euros, trata de incentivar la divulgación periodística de los trabajos que difundan temas de Salud que se firman en La Rioja, realizados en cualquier género periodístico. Los trabajos que opten al premio deberán haber sido publicados o difundidos entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2026.

La primera edición de este Premio recayó en el periodista Víctor Espuelas de Radio Rioja-Cadena Ser, por su entrevista al presidente de la IUPAC (Unión Internacional de Química Pura y Aplicada), el riojano Javier García; la ganadora de la segunda edición fue la periodista Ana Torrecillas Sainz, por el reportaje publicado en 'El Día de La Rioja' "Cirujanos del San Pedro se forman para operar con Da Vinci en abril".

La periodista Olivia García fue la ganadora de la tercera edición por el reportaje sobre los efectos del cambio climático en el viñedo y en el futuro del vino titulado "El vino del futuro será más caro y sabrá distinto: Rioja aplica medidas para resistir a los efectos de la crisis climática", publicado en Rioja2.com y en su edición nacional de elDiario.es.

Y la cuarta edición recayó en el periodista Roberto González Lastra por el reportaje sobre el centro de simulación del CIBIR titulado "Una joya de realismo hospitalario" publicado en Diario La Rioja y en larioja.com.

LAS BASES.

Las bases de la presente convocatoria son las siguientes:

Primera:

El presente Premio periodístico tiene como fin reconocer las mejores aportaciones en materia de comunicación relacionadas con el ámbito de la salud, ya sea en la difusión de información sanitaria, avances científicos o iniciativas de innovación realizadas a lo largo del año 2026. Los trabajos presentados deberán haber contribuido, con una información de calidad, rigurosa y explicativa, a la difusión de la Salud.

Segunda:

Los trabajos que se presenten deberán referirse a temas de Salud vinculados con la Comunidad Autónoma de La Rioja, lugar donde desarrolla su labor el CIBIR.

Tercera:

Podrán presentarse al V Premio de Periodismo Científico CIBIR los trabajos realizados en cualquier género periodístico (noticia, columna, reportaje, entrevista, infografía...) escritos en español, publicados en medios de comunicación (prensa, radio, televisión y/o medios digitales oficiales) que tenga actualización prefijada y cuenten con periodistas colegiados.

Cuarta:

Se podrá concurrir al Premio por iniciativa del autor o de terceras personas. El jurado también tendrá la facultad de proponer candidaturas, siempre y cuando se ajusten en forma y plazo a lo previsto en estas bases.

Quinta:

Los trabajos que concurran a este galardón deberán haber sido publicados o difundidos entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2026.

El plazo de recepción de los trabajos estará abierto durante todo el 2026 y finalizará el 8 de enero de 2027.

Sexta:

Los trabajos de medios impresos se presentarán en un documento PDF en página completa original en la que se aprecie con claridad el medio y la fecha en la que hayan sido publicados, así como el enlace web si estuviera disponible.

Los trabajos audiovisuales emitidos en medios radiofónicos y/o audiovisuales deberán ser enviados en formato mp4 en alta calidad con el enlace al trabajo.

En el caso de publicaciones digitales se enviará una copia impresa del trabajo en la que aparezca el medio y la fecha de publicación. Se agradecería el enlace web si estuviera disponible. En una hoja aparte se reflejarán los datos personales del autor y un breve currículum junto a un texto que argumente la candidatura.

Séptima:

Los trabajos deberán estar firmados por su autor o autores o seudónimo. En el caso de que sea con nombre ficticio o en el de los artículos de agencia, la personalidad del autor deberá acreditarse con un certificado del medio que demuestre la autoría del artículo. Un mismo autor no podrá presentar más de tres trabajos.

Octava:

Los trabajos se enviarán a la siguiente dirección de correo electrónico: casa@periodistasrioja.com o premioperiodistico@riojasalud.es señalando en el asunto "Premio de Periodismo Científico CIBIR".

A los remitentes se les enviará notificación de la recepción del trabajo, por lo que si no reciben dicha notificación deberán ponerse de nuevo en contacto a través de la misma cuenta de correo. No se procederá a la devolución de los trabajos presentados.

Novena:

Se concederá un único Premio dotado con la cantidad económica de 1.000 euros para el trabajo que resulte elegido por el jurado. El galardón estará sujeto a la normativa fiscal vigente en el momento de su entrega.

Décima:

El jurado, que será designado por la Asociación de la Prensa y la Fundación Rioja Salud, tendrá un doble perfil profesional que represente tanto al sector de la ciencia como al periodístico. El nombre de sus componentes, 3 como mínimo y siempre en número impar, no se hará público hasta después del fallo del Premio.

Undécima:

El Jurado valorará el contenido de los trabajos presentados teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Su calidad periodística tanto en el tema como en la redacción/producción del trabajo presentado.

Su contribución a un mejor conocimiento de problemas/asuntos contemporáneos desde la perspectiva del ámbito de la Salud.

El valor informativo e interés social.

Su repercusión.

Su originalidad.

Su claridad expositiva.

Su difusión y alcance de la información.

Aquellos otros criterios que el Jurado considere relevantes.

Duodécima:

El jurado podrá excluir del concurso cualquier propuesta que no alcance los mínimos de calidad establecidos o que considere inadecuada por cualquier motivo justificable.

El fallo del jurado tendrá lugar por mayoría simple y será inapelable. El Premio podrá ser declarado desierto.

Decimotercera:

El jurado emitirá su fallo en enero de 2027 y el Premio será entregado en el transcurso de un acto que se celebrará en Logroño (en fecha por concretar) en el mes de febrero.

Decimocuarta:

La Asociación de la Prensa y Fundación Rioja Salud se reservan el derecho de reproducir el trabajo ganador o cuantos se presenten por iniciativa de sus autores.

Decimoquinta:

El jurado resolverá en cuantos aspectos no contemplados en estas bases surjan a lo largo del proceso de concesión del premio.

Decimosexta:

La participación en este certamen implica la aceptación íntegra de estas bases que pueden ser consultadas en www.casadelosperiodistas.com y en www.cibir.es en el apartado de noticias.