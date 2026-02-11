Manzanos afirma que el Gobierno riojano "no apoya" el tratado de la Unión Europea con Mercosur

Archivo - La consejera de Agricultura, Noemí Manzanos - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, ha afirmado que el Gobierno riojano "no apoya" el tratado de la Unión Europa con Mercosur, al tiempo que ha dejado claro que "nosotros estaremos con nuestros agricultores y ganaderos".

Ha sido a una pregunta planteada por el diputado del Grupo Parlamentario de Vox, Héctor Alacid, sobre qué medidas concretas va a adoptar el Gobierno de La Rioja para defender a los agricultores y ganaderos riojanos frente al acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, que permite la entrada masiva de productos de terceros países sin las mismas exigencias laborales que se imponen al campo español.

El parlamentario de Vox ha destacado que "no es un simple tratado comercial", ya que "es una decisión política de enorme trascendencia, que perjudica de forma muy grave al futuro del campo español y, en particular, y muy especial al campo riojano".

Alacid ha apuntado que "permite la entrada en este país de productos agrícolas procedentes de terceros países que no cumplen exigencias sanitarias, laborales, medioambientales, que se imponen de forma cada vez más dura nuestros agricultores y ganaderos". Para terminar, ha indicado que este tratado "no es libre comercio, esto es competencia desleal".

En su dúplica Manzanos, ha lamentado que "sea tan difícil que sus señorías entiendan que el Gobierno de La Rioja defienda los intereses de los agricultores y ganaderos riojanos". "El Gobierno de La Rioja está en contra de cualquier medida, me da igual un tratado, me da igual una norma o una Ley que les pueda perjudicar".

No obstante, ha recordado que este tratado "debe de ser ratificado por el Pleno del Parlamento Europeo", algo que "todavía no se ha producido", si bien ha apuntado que "eso no quiere decir que no vaya a entrar en funcionamiento, porque si el Consejo Europeo quiere, si la Comisión Europea quiere lo harán entrar de forma provisional, mientras se pronuncian los tribunales y después se vota en el Parlamento Europeo".