Manzanos destaca la mejora continua del SIAR como aplicación climática de referencia para los agricultores riojanos. - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, ha destacado este jueves las constantes mejoras y avances tecnológicos que ha incorporado el Servicio de Información Agroclimática de La Rioja (SIAR).

Avances que, ha dicho, están "reforzando y ampliando las aplicaciones de consulta con datos validados en tiempo real que se ponen a disposición de los agricultores para ayudarles a ser más rentables, más eficientes, y que puedan tener un mayor control frente a los fenómenos atmosféricos a la hora de tomar decisiones que afectan a la gestión de sus explotaciones y a la protección de sus cultivos".

El SIAR cuenta en la actualidad con una red de 23 estaciones agrometeorológicas distribuidas por toda la superficie agraria regional (10 en Rioja Alta, 7 en Rioja Baja y 6 en Rioja Media), que se completa con otras 5 (3 en Rioja Alta, 1 en Rioja Baja y 1 en Rioja Media) para proyectos específicos de alerta sobre enfermedades.

"Tenemos una red muy bien diseñada, con más de 20 años de antigüedad, que trabaja al servicio de la agricultura riojana. No solo analiza la información, basada en datos científicos y corroborados, sino que está en un proceso de mejora continua para adaptarse a las necesidades que marca la nueva realidad agrícola y sigue, además, planificando el futuro con nuevos proyectos", ha subrayado Manzanos.

La consejera de Agricultura ha recordado que, aunque se facilitaban datos desde 1998, el SIAR nació en el año 2005. "Este servicio es un gran desconocido, pero es uno de los pilares como aplicación de referencia en el día a día de la actividad de nuestros agricultores", ha defendido la consejera.

Lo ha hecho durante la visita que ha realizado a uno de los equipos ubicados en la Finca de La Grajera, junto a la directora general de Agricultura y Ganadería, María Jesús Miñana y el equipo de técnicos del servicio regional.

"Confiamos en que, con este capital humano y tecnológico, y estando en una tierra eminentemente agraria, podamos seguir avanzando con la incorporación de mejoras que hagan más sencilla la toma de decisiones para los agricultores", ha apuntado Noemí Manzanos.

A través de la información recogida en cada estación, el sistema facilita datos meteorológicos actualizados (temperatura, humedad, precipitación, radiación solar, velocidad del viento o humedad del suelo, entre otros) que permiten planificar con mayor precisión las labores agrícolas, reduciendo la incertidumbre y mejorando la eficiencia de las explotaciones.

Entre otros beneficios, permite analizar series históricas de datos para mejorar la planificación de campañas, programar el riego con mayor precisión, aplicar tratamientos fitosanitarios en el momento más adecuado, o evaluar riesgos de heladas, altas temperaturas o estrés hídrico, y también adecuar el manejo de los cultivos a las condiciones climáticas de cada comarca.

Por otro lado, los parámetros agroclimáticos permiten desarrollar modelos predictivos para enfermedades y plagas para la aplicación de tratamientos únicamente cuando exista un riesgo real.

Los usuarios registrados en el SIAR acceden a los servicios de alerta contra la mancha negra en peral y el moteado en manzano, la roya amarilla en trigo y el oídio en viña. Pero, además, se han estudiado modelos contra la cercospora de la remolacha, y el mildiu en viña y patata.

RED DE ALERTAS AGROFORESTAL.

Por otro lado, Manzanos ha señalado también al SIAR como "uno de los actores fundamentales" en la puesta en marcha de la Red Agroforestal de Alerta frente a incendios, porque con los datos que se recogen, unido al índice IPOGIF, "se remiten mensajes telefónicos que permiten a los agricultores conocer cuáles son las condiciones para poder realizar labores en el campo durante la temporada de Riesgo".

Este año, además, se ha incorporado como novedad un geovisor que permite a cada agricultor conocer las limitaciones existentes en cada parcela concreta.

Entre los nuevos proyectos en los que trabaja el Servicio de Información Agroclimática de La Rioja está prevista la instalación de un nuevo sensor de temperatura del aire que se instalará a 0,5 metros de altura, orientado a caracterizar mejor el impacto de las heladas de irradiación en cultivos, en particular el viñedo.

En materia de divulgación y colaboraciones con otras entidades el año pasado también se puso en marcha un proyecto de riego eficiente en peral en colaboración con la DOP Peras de Rincón de Soto, financiado a través de fondos FEDER, y partiendo de los datos de consumo hídrico del frutal se procederá a la zonificar el área de producción en términos de retención de agua del suelo.