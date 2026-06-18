Manzanos justifica la retirada de árboles en Alfaro en su estado fitosanitario "insostenible"

La consejera de Medio Ambiente, Noemí Manzanos - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Medio Ambiente, Noemí Manzanos, ha justificado hoy, en el pleno del Parlamento de La Rioja, la retirada de árboles en el paseo de la Florida de Alfaro en su estado fitosanitario "insostenible".

Manzanos ha contestado, en la sesión de hoy, a una pregunta del socialista Jesus María García, quien ha querido saber "hasta qué límites piensa llegar el Gobierno de La Rioja violentando las normativas en materia de conservación de la biodiversidad".

García, tras recordar que la legislatura comenzó derogando la Ley de Protección Animal, ha señalado que, ahora, están "violentando la Ley de Biodiversidad", refiriéndose a la retirada de árboles en Alfaro.

"Aparte de arrasar el Ayuntamiento de Alfaro casi medio centenar de árboles que daban un refugio climático a toda la zona del Paseo de la Florida, que actualmente se ha quedado como un yermo páramo desolado, allí en esos árboles vivían una serie de especies protegidas y estaban en periodo de reproducción", ha clamado.

Manzanos ha respondido que "el Gobierno de La Rioja cumple toda la normativa, la estatal, la europea, la riojana". Además, ha calificado como "la mayor chapuza legislativa que se ha aprobado en este Parlamento" la Ley de Biodiversidad y Patrimonio Natural.

En Alfaro se ha apoyado en un informe que justificaba la tala por el "estado fitosanitario" de los árboles que "ponían en peligro a los ciudadanos". Un informe "firmado por tres agentes forestales que fueron los que retiraron los nidos y supervisaron las acciones".

Ha finalizado "transmitiendo tranquilidad" porque, ha dicho: "Las políticas del Gobierno de La Rioja van a ir siempre a favor de proteger nuestro medio natural desde el equilibrio, no desde ese ecocentrismo exagerado que vierte el señor García".