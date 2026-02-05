Manzanos lamenta que mientras las CCAA "damos pasos para la coexistencia con el lobo" el Ministerio "retrasa informes"

Responsables de la gestión del lobo en siete comunidades, reunidos en Cantabria para abordar la actuación del Ministerio - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS

LOGROÑO, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, ha lamentado que mientras las Comunidades Autónomas "estamos dando pasos" para lograr la "verdadera coexistencia con el lobo", desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico "se están retrasando informes de manera no fundamentada".

Manzanos ha realizado estas manifestaciones, preguntada por los periodistas por si se había producido algún avance sobre el lobo, tras la reunión que mantuvieron la semana pasada varias comunidades autónomas en Santander. La misma concluyó con que una decena de CCAA exigieran al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico una sectorial sobre el lobo y remitir sus informes a Europa.

La consejera riojana ha señalado que "no es la primera vez que nos reunimos las comunidades autónomas que cuenta con presencia evidente del lobo para poner de manifiesto la realidad de la situación actual; los inconvenientes en los que cada comunidad autónoma nos estamos encontrando a la hora de intentar gestionar al lobo y poner sobre la mesa las posibles soluciones, demandas y exigencias que podemos tener con otras administraciones".

"PROCEDIMIENTO SANCIONADOR"

En el encuentro del otro día, Manzanos ha señalado que todas las comunidades presentes -Cantabria, País Vasco, Galicia, La Rioja, Castilla y León y Aragón- "no entendiamos cómo era posible que un documento como el informe sexenal de las especies protegidas de España, que tendría que haber estado en la Comisión Europea antes de finalizar el mes de julio, a día de hoy no hubiese sido enviado".

Para la consejera riojana "las disculpas o las excusas que ponen desde el Ministerio no son excusas válidas, porque es un documento que está aprobado por la Comisión Sectorial el 16 de julio, y después, de manera unilateral, la Conferencia Sectorial que debía de aprobarlo definitivamente, se suspendió".

Ello ha conllevado, que "se haya incumplido con un deber que tiene el Reino de España en la Comisión Europea". "El documento está y el Ministerio debe enviarlo antes de que la Comisión Europea tome medidas e inicie algún procedimiento sancionador que, por cierto, a día de hoy ya está iniciado", ha apostillado.

"CRECIENDO LOS DAÑOS"

Más allá de esto, Manzanos ha indicado que cada comunidad expusó "sus censos y los daños que estamos sufriendo, que están creciendo". En el caso de La Rioja ha apuntado que "tenemos el doble de lobos que los que teníamos antes del 2021; eso significa que la especie está en expansión".

Ha pruebas "evidentes", ha añadido, para indicar que los municipios afectados en La Rioja "han pasado de 12 a 56, así como han crecido el número de cabezas afectadas, de 300 al año, antes de 2021, a las 500 de media en la actualidad".

Con ello, ha indicado que "todos los informes que manejamos las comunidades autónomas lo dejan claro y tenemos ahora una herramienta que es la herramienta del control cinegético o de esas extracciones que se realizan en las comunidades autónomas y creemos que deben de tenerlo claro también el resto de administraciones; algo que si que se da en las comunidades autónomas".

Manzanos ha añadido que en la reunión "pusimos de manifiesto que la normativa tanto estatal actual, como europea y la regional permite que el lobo sea una especie cinegética y que debemos de continuar defendiendo esa manera de conseguir lograr la coexistencia".

Frente a la unidad de las Comunidades Autónomas, ha insistido la consejera riojana "vemos que desde el Ministerio no están dando los pasos que deben de dar; se están retrasando los informes y la documentación de una manera no fundamentada, ni lógica para con la situación". De ahí, que para concluir haya exigido que se realice una Conferencia Sectorial para abordar este asunto.