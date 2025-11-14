Manzanos pide a los riojanos que tengan aves que cumplan el confinamiento y avisen de posibles contagios

La medida afecta a todas las granjas de La Rioja - Carlos Castro - Europa Press

LOGROÑO, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Noemí Manzanos, ha pedido a los riojanos que tengan aves de corral que cumplan el confinamiento decretado por el Gobierno central para prevenir contagios de gripe aviar y avisen de posibles casos.

Aunque La Rioja no ha registrado ningún caso, las cerca de cincuenta granjas de esta comunidad afectadas por tener aves al aire libre deben cumplir con el confinamiento para evitar que tengan contacto con aves silvestres.

"Las aves que tenemos de producción de carne que viven y comen y se alimentan bajo techo no hay que confinarlas; pero el resto, las cerca de cincuenta granjas con aves ponedores libres sí", ha relatado.

Es la misma orden que empezó afectando a seis localidades de La Rioja, porque tenían humedales donde las aves de paso podían traer la enfermedad, pero que "ahora pasa al cien por cien de los municipios riojanos y al cien por cien de las aves".

La norma se aplica, por tanto, a esas cincuenta granjas de gallinas ponederas libres y las aves que, como usuarios domésticos, se puedan tener en patios o en huertos.

"Invitamos desde aquí a todos los riojanos poseedores de aves a que tomen las precauciones lo antes posible, que cumplan con la normativa, y al resto de ciudadanos que cuando vean cualquier ave sospechosa, bien por muerte o bien por sintomatología, que se pongan en contacto con nuestros servicios para coger las analíticas y evitar cualquier propagación del contagio", ha dicho.