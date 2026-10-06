Manzanos resalta la calidad del sector hortofrutícola riojano y su importancia en la economía regional durante la inauguración de Fruit Attraction - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Medio Ambiente, Noemí Manzanos, junto al director general de Desarrollo Rural, David Martín, y el secretario general de la FER, Eduardo Fernández, ha visitado este martes la 18.ª Feria Internacional del sector de Frutas y Hortalizas 'Fruit Attraction' en Ifema Madrid.

Un encuentro donde 16 empresas exhiben la calidad y diversidad de los productos hortofrutícolas de La Rioja y buscarán ampliar oportunidades de comercialización hasta el próximo 8 de octubre.

El sector hortofrutícola ha afianzado su presencia en esta feria a la que acude desde su primera edición, gracias a la colaboración entre el Gobierno de La Rioja y la Federación de Empresas de La Rioja (FER) a través de su asociación ARIFRUT, promoviendo la participación agrupada de las empresas riojanas en un estand institucional bajo una imagen común.

"Una apuesta que se ha mantenido a lo largo de estos 18 años, coincidiendo con el crecimiento de la propia feria, que se ha fortalecido especialmente su dimensión internacional, ampliando la proyección y el posicionamiento de las empresas hortofrutícolas riojanas en los mercados exteriores", ha destacado Noemí Manzanos.

En esta edición, el Ejecutivo regional ha invertido 84.863,53 euros para sufragar el coste de la superficie de 332 metros cuadrados en la que se distribuyen las cuatro islas expositivas del estand institucional de La Rioja en el principal escaparate profesional del comercio internacional de frutas y hortalizas.

El sector hortofrutícola constituye una actividad estratégica para La Rioja por su relevante dimensión productiva, de generación de actividad económica y riqueza territorial.

En la actualidad, según los datos de la Estadística Agraria Regional, el sector de frutas y hortalizas ocupa 17.561 hectáreas, de las cuales 12.024 hectáreas corresponden a cultivos frutales, 4.876 a hortalizas y 661 a patata.

Esta superficie permite alcanzar una producción anual de 250.520 toneladas con un valor económico aproximado de 219,1 millones de euros.

Las empresas hortofrutícolas riojanas participantes son: Zanahorias Medrano (Entrena), Garper Fresh (Pradejón), Frutas del Valle de Moncalvillo (Entrena), Micotec (Autol), Hongos Fernández Guridi (Pradejón), Frutas y Verduras Valle de Rincón (Rincón de Soto), Frutas Pisón (Murillo de Río Leza), Peras Pipín (Entrena), Carmelo Beltrán (Logroño), Setas Vallondo (Autol), Ayecue (Autol), Agroalimentaria de La Rioja 2001 (Rincón de Soto), Frutas Solano (Calahorra), Herchamp 2017 (Autol) y Xexprimir (Pradejón). También expone sus productos fuera del estand institucional Ramiro Arnedo (Calahorra).

El estand del Gobierno de La Rioja luce la imagen de la campaña de promoción agroalimentaria '#productoriojano, lo vas a querer' que busca proyectar la calidad y la excelencia del producto y a una gastronomía vinculada al territorio, los pueblos, el paisaje y el patrimonio cultural como elementos diferenciadores.

Durante la jornada inaugural, la pastelería arnedana 'La Clavelina' ha ofrecido una degustación de helados elaborados con seta shiitake, zanahoria, pera, coliflor y pimiento.

La 18.ª Fruit Attraction reunirá del 6 al 8 de octubre a más de 2.500 empresas expositoras y prevé superar durante los tres días de feria los 121.000 visitantes profesionales procedentes de 150 países, consolidándose como la plataforma internacional de referencia para la expansión y comercialización global del sector hortofrutícola.