La Marcha Aspace vuelve el 25 de octubre en su 42 edición con el reto de reunir a 3.000 personas por la inclusión - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Marcha Aspace, en su 42 edición en La Rioja, se celebrará el domingo 25 de octubre, con el objetivo de reunir a más de 3.000 personas en torno al deporte, la convivencia y el compromiso con las personas con parálisis cerebral y discapacidades afines, en una de las citas solidarias más emblemáticas de La Rioja.

La concejala de Políticas de Familia, Sociales y Discapacidad, Patricia Sáinz; la directora técnica de la Fundación Rioja Deporte, Ruth Bustamante; y la presidenta de Aspace-Rioja, Manoli Muro, han presentado esta mañana una nueva edición de esta iniciativa, que mantiene su tradicional recorrido de 19 kilómetros, con salida y llegada en el Polideportivo Las Gaunas en Logroño.

En la presentación han participado también el responsable del Área Asociativa de Aspace-Rioja, Roberto Sobrino, y Yaiza Heras, usuaria de centros diurnos. Además, han acudido a la presentación representantes de las empresas patrocinadoras: Alberto Canals, director de Relaciones Institucionales de UNIR; Sergio Calvo, director de oficina de Caja Rural de Navarra; y Fernando Martín, director médico de Viamed Los Manzanos.

Durante su intervención, Patricia Sáinz ha destacado que "para el Ayuntamiento de Logroño es un orgullo volver a apoyar la Marcha Aspace e invitar a toda la sociedad riojana a sumarse a una jornada en la que el deporte se convierte en una herramienta de solidaridad, sensibilización y participación social".

"Es -ha añadido la edil de Políticas de Familia- una iniciativa abierta a personas de todas las edades que, año tras año, demuestra nuestra capacidad para movilizarnos por una causa común".

La concejala ha animado a la ciudadanía a participar y contribuir al éxito de esta nueva edición, subrayando la importancia de iniciativas que permiten avanzar hacia una sociedad más inclusiva y comprometida con las personas con discapacidad.

Por su parte, Ruth Bustamante ha reseñado que iniciativas como la Marcha "demuestra que el deporte conlleva valores sociales", congregando, en este caso, "a un montón de personas todos los años con el objetivo de visibilizar a este colectivo y contribuir a la mejora de su calidad de vida".

Para Manoli Muro, "es muy gratificante" y "muy de agradecer" que la Marcha se mantenga a lo largo de tantos años, "con familias que llevan tiempo ya participando", a la par que ha definido la iniciativa como "solidaria, deportiva, de amistad y hasta gastronómica", recordando el chocolate, las rosquillas, la fruta que se reparten en el trayecto o las patatas con chorizo a su término.

PROYECTO 'SENSIBILIZADORES'.

Como ha explicado Muro y han detallado tanto Roberto Sobrino como Yaiza Heras, este año, Aspace-Rioja se ha marcado el objetivo de reunir a 3.000 marchosos y alcanzar una recaudación de 25.000 euros, que se destinarán al proyecto 'Sensibilizadores'.

Una iniciativa que busca mejorar la formación de las personas con parálisis cerebral y discapacidades afines para que puedan convertirse en protagonistas de las acciones de sensibilización social y, al mismo tiempo, ampliar sus oportunidades de acceso al mercado laboral.

Así, las visitas a centros educativos, las sesiones de concienciación en empresas y la propia Marcha Aspace son ejemplos de una labor continuada para acercar esta realidad a la ciudadanía, combatir prejuicios y reivindicar el derecho de las personas con discapacidad a participar plenamente en la sociedad.

Con el proyecto 'Sensibilizadores', Aspace-Rioja quiere dar un paso más y situar a las propias personas con discapacidad en el centro de estas acciones, proporcionándoles la formación y las herramientas necesarias para transmitir su realidad en primera persona y convertirse en portavoces de sus experiencias, capacidades y reivindicaciones.

La iniciativa persigue dos objetivos complementarios. Por un lado, mejorar la preparación de las personas participantes para que puedan contribuir activamente a la sensibilización social y promover una mirada más cercana e inclusiva hacia la discapacidad.

Por otro, favorecer su empleabilidad, identificando nuevas oportunidades de acceso al mundo laboral. Para ello, el proyecto apuesta por una formación multidisciplinar y por la profesionalización de estas acciones, con el fin de que las personas participantes se sientan más preparadas, respaldadas y capacitadas para asumir este papel.

La recaudación de la 42 Marcha Aspace permitirá dar continuidad a este proyecto, iniciado en 2025, y seguir impulsando la formación de personas del colectivo para que se conviertan en agentes activos de sensibilización social.

19 KILÓMETROS PARA COMPARTIR Y COLABORAR.

La Marcha Aspace 2026 partirá a las 10 horas del Polideportivo Las Gaunas. Desde allí, los participantes iniciarán el recorrido habitual de 19 kilómetros por Logroño, Villamediana, Alberite y Lardero, para regresar de nuevo a la capital riojana.

El trazado, prácticamente llano y sin grandes dificultades, está pensado para que personas de diferentes edades puedan disfrutar de una jornada de convivencia al aire libre.

A lo largo del recorrido habrá puntos de avituallamiento con bebidas y productos facilitados gracias a la colaboración de las instituciones y empresas participantes.

La llegada al Polideportivo Las Gaunas dará paso a la tradicional fiesta de bienvenida, en la que los marchosos podrán disfrutar de una degustación de patatas con chorizo, bebidas y música.

Además, quienes vivan en otros municipios riojanos o no puedan desplazarse hasta Logroño también podrán sumarse a la iniciativa realizando el recorrido que elijan desde su localidad.

Para compartir experiencias, fotografías y los momentos más especiales de la jornada, Aspace-Rioja volverá a impulsar el hashtag #MarchaAspace2026, con el que se pretende ampliar el alcance de la convocatoria y animar a más personas a participar.

INSCRIPCIONES, CAMISETA Y RECOGIDA DE OBSEQUIOS.

Las inscripciones para participar en la 42 Marcha Aspace se realizarán de forma online a través de la plataforma www.marchaspace.com, que estará activa del 14 al 24 de octubre.

Una vez inscritos, los participantes podrán recoger su bolsa de obsequios entre el miércoles 21 y el sábado 24 de octubre, en horario de 11 a 14 y de 17 a 20 horas, en cualquiera de estos tres puntos: Aspace-Rioja, Xperience (Parque Rioja) y Centro Comercial Berceo (primera planta).

La camiseta oficial, de color azul celeste, volverá a distinguir a los participantes de esta edición gracias a la colaboración de las empresas patrocinadoras.

Aspace-Rioja anima a toda la ciudadanía a inscribirse y agradece también la implicación de las más de 250 personas y entidades que hacen posible la marcha, entre instituciones, organismos públicos y privados, voluntariado y empresas colaboradoras. A lo largo de todas sus ediciones, la Marcha Aspace ha reunido ya a unos 108.000 riojanos.