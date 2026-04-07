Una marcha nórdica, con la AECC La Rioja, abre el Mes de la Salud de Logroño, con más de 200 actividades durante abril - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una marcha nórdica, con la Asociación contra el Cáncer de La Rioja, ha abierto este martes el Mes de la Salud organizado por el Ayuntamiento de Logroño. Será durante todo abril, con más de 200 actividades para todos los públicos, que contarán con la participación de 21 programas y espacios municipales, más de 30 entidades y asociaciones, 19 centros escolares y 5 centros de salud.

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, junto con la concejala de Políticas de Familia, Servicios Sociales y Discapacidad, Patricia Sainz, y la responsable de programas de Salud del Ayuntamiento, Pilar Oca, además de la presidenta de la AECC La Rioja, Elena Eguizábal, ha dado cuenta de la iniciativa, participando incluso de la propia marcha.

"Hoy, 7 de abril, conmemoramos el Día Mundial de la Salud, y desde el Ayuntamiento, un año más, dedicamos el mes de abril a la promoción y prevención de salud a través de un programa muy completo en el que participan distintas áreas municipales y también otras instituciones, entidades y asociaciones, como en este caso la Asociación contra el Cáncer", ha destacado el alcalde.

Escobar ha detallado que bajo el lema 'Abril, mes de la Salud', se van a desarrollar "actividades que generan bienestar emocional y salud física, así como otras relacionadas con factores como la alimentación saludable, la prevención del alcohol y otras adicciones, la salud digital, la parentalidad positiva o la prevención de la soledad no deseada".

El objetivo del programa, ha subrayado el alcalde, "es fomentar la salud y el bienestar de la población promoviendo estilos de vida saludables en nuestra ciudad".

Y también, ha añadido, "trabajar para crear un entorno social y medioambiental cada vez más adecuado donde las opciones saludables sean las más fáciles de elegir". Todo ello "en la línea que propone la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional de Salud (SPPS), a la que Logroño está adherida".

Ha recordado el primer edil logroñés igualmente que la capital riojana forma además parte de la Red Española de Ciudades Saludables, una estrategia que concibe la salud como algo más amplio que 'lo sanitario' y propone intervenir en factores que forman parte del estilo de vida, teniendo en cuenta los entornos en los que la gente vive.

"Nuestro entorno local contribuye a mejorar la salud de la población mediante las políticas locales de salud, educación, bienestar social, transporte, medio ambiente, cultura, urbanismo, vivienda, deportes etc.", ha destacado Conrado Escobar.

"Tenemos el reto y la oportunidad de mejorar el entorno donde las personas viven trabajan, estudian, acceden a servicios, disfrutan del ocio... Este desafío no solo afecta a las instituciones sino que implica también a entidades y organizaciones sociales, a las familias y a cada uno de los ciudadanos", ha concluido.

LOGROÑO SALUD.

El programa 'Abril, mes de la Salud' ofrece hasta el 30 de abril opciones para todas las edades, priorizando la infancia, la adolescencia y las personas adultas-especialmente las mayores- tal y como señala la Estrategia.

Está dinamizado por Logroño Salud desde Servicios Sociales que, durante el curso escolar ofrece programas de promoción de la salud y prevención de adicciones a las familias con el programa Familia y Salud, y a los escolares y jóvenes, a través del programa Prosalud.

Un ejemplo que se debe destacar son las ludotecas y centros jóvenes municipales que ya incluyen en su programación anual el mes de abril con actividades de promoción de la salud 'Abril, mes de la Salud' no solo recoge estas actividades municipales sino muchas otras que son generadoras de salud en la ciudad (lúdicas, deportivas, culturales y de sensibilización) y que se desarrollan por parte del tejido asociativo y vecinal de Logroño.

Así, este año colaboran para la realización de esta iniciativa un total de 21 programas y espacios municipales, más de 30 entidades y asociaciones de Logroño y La Rioja, 19 centros escolares y 5 centros de salud.

ACTIVIDADES DIRIGIDAS A ESCOLARES Y FAMILIAS.

Además de la ruta de marcha nórdica organizada por la Asociación Española contra el Cáncer, en esta jornada del Día Mundial de la Salud se han programado otras actividades, entre las que destaca la inauguración de la exposición 'Literatura e imagen de la obesidad'.

Ofrecida por la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, podrá visitarse en la Gota de Leche todo el mes, con visitas guiadas los viernes por la mañana.

Esta actividad se complementa mañana, 8 de abril, a las 19 horas, con la charla '¿Es la obesidad el estigma del siglo XXI?', a cargo de Javier Salvador Rodríguez, y la mesa redonda 'Obesidad como enfermedad e impacto en la salud de la población'.

En el amplio programa del Mes de la Salud destacan actividades relacionadas con los factores establecidos en la Estrategia Nacional de Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional de Salud:

Ejercicio físico:7 paseos saludables y mapeos organizados por el programa Logroño Comunitario desde centros de salud y para familias por ludotecas municipales. También más de 20 actividades de movimiento y deporte en ludotecas, centros jóvenes y otras entidades

Alimentación saludable: Más de 30 actividades entre talleres de cocina saludable en ludotecas, para familias en la Gota de Leche, en la Asociación Española contra el Cáncer y en centros de Secundaria.

Salud emocional y bienestar: Casi 40 actividades y recursos sobre salud emocional, gestión de ansiedad, estrés, duelo, estabilidad emocional en la búsqueda de empleo, conocerse mejor en la adolescencia, meditación, yoga...

Destacan en esta área las propuestas impartidas por el programa municipal de Salud y entidades como la Universidad Popular, el Teléfono de la Esperanza y el espacio abierto de meditación que gestionan otras 10 entidades.

Otros temas que se abordarán en las distintas actividades son la prevención de adicciones, la salud digital, educación vial, seguridad, enfermedades, medio ambiente, desconexión digital, consumo responsable, reanimación cardiopulmonar, etc.

Destaca, por último, la organización, desde el programa municipal de Salud para familias, dos charlas abiertas en La Gota de Leche. El día 14, a las 19:00 horas, 'Hora de estudiar... Emociones que impulsan aprender y cómo fomentar el hábito de estudio'. Y el día 29, también a las 19 horas, '¿Sabes cómo contarlo? Educación sexual desde la familia'.