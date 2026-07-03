En marcha una nueva convocatoria de ayudas para Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes para la mejora energética

El director general de Empresa, Energías e Internacionalización, Amadeo Lázaro. - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha puesto en marcha una nueva convocatoria de ayudas -por valor de 500.000 euros- para la mejora de la transición energética destinada a entidades locales de hasta 20.000 habitantes para acompañar a aquellos entornos que tienen mayores dificultades a optimizar sus instalaciones.

En concreto, estas subvenciones permitirán financiar tres tipos de actuaciones "estratégicas" para el presente y el futuro de nuestros municipios y, por tanto, de nuestra comunidad autónoma; Ampliación y mejora de infraestructuras, instalación de puntos de recarga y desarrollo de proyectos de energías renovables.

Así lo ha presentado este viernes el director general de Empresa, Energías e Internacionalización, Amadeo Lázaro, a la vez que ha asegurado que es "fundamental" incluir a los Ayuntamientos en la agenda local de la transición energética con inversiones concretas y tangibles. Además esta convocatoria busca contribuir a los objetivos europeos de ahorro energético y descarbonización, alineados con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y el Plan Riojano de Energía y Clima (PRIEC).

RESPONSABILIDAD "PÚBLICA Y CLIMÁTICA"

Lázaro ha indicado que la mejora de la energía es tanto una responsabilidad pública como climática. Por ello, esta ayuda es una herramienta práctica importante "para producir ese despliegue en aquellos entornos que tienen mayores dificultades para producir mejoras".

Asímismo ha destacado que los Ayuntamientos son "esenciales" porque son los que "gestionan edificios públicos, instalaciones deportivas, dependencias municipales, alumbrados, aparcamientos, servicios y suelos urbanos". Por tanto "tienen una capacidad real de liderar un proceso de cambio" y de ahí "esta convocatoria" para ofrecerles "recursos".

La dotación económica de la convocatoria son 500.000 euros repartidos en dos anualidades, 250.000 euros para 2026 y otros 250.000 euros para el año que viene. Aún así, indica, "tendrá vocación de continuidad".

En concreto, los beneficiarios son las entidades locales de La Rioja más pequeñas, es decir, hasta 20.000 habitantes "que abarca casi a todas las localidades regionales".

Las subvenciones se regirán por concurrencia competitiva que será por tamaño, por tecnología y por necesidad. El plazo de presentación de las convocatorias es de dos meses a partir de este sábado, 4 de julio. Por su parte, el plazo de ejecución por los ayuntamientos es desde el 1 de enero de 2026 a 30 de septiembre del 2027.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Con respecto a las líneas renovables para la generación de electricidad en edificios de titularidad municipal, estas ayudas servirán para fomentar el autoconsumo y la reducción de su factura energética. Permitirá que los ayuntamientos impulsen proyectos de energía solar fotovoltaica, solar térmica, eólica, biomasa, biogás, aerotermia, geotermia e hidrotermia.

Además, contemplan la posibilidad de almacenamiento eléctrico. De hecho, indica Lázaro, "aquellas instalaciones que vayan acompañadas de almacenamiento (baterías) tendrán prioridad porque entendemos que son sistemas más avanzados y más sostenibles".

En el caso de autoconsumo y tratándose de pequeños municipios, la capacidad máxima subvencionable van a ser mil kilovatios pico por entidad local.

Por tanto, "esta primera línea de ayudas no sólo ayuda a producir energías renovables sino también avanzar en la autonomía del municipio al reducir su dependencia externa".

MEJORA INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS

La segunda línea está dirigida a mejorar las infraestructuras eléctricas de suministro para instalaciones de transición energética ante la "obsolescencia" que presentan muchas de ellas. Se podrán implantar nuevas tecnologías o puntos de recarga. Esta línea es precisamente "para modernizar dichas instalaciones".

Permitirá financiar las obras de reforma, modificación, adecuación de instalaciones, estudios, proyectos que den suministro a puntos de recarga o a instalaciones de renovable, "siempre y cuando aquellas instalaciones a las que van a dar suministro conlleven ahorros del 20% energético". Esta línea de ayuda excluye los trabajos de las redes de distribución y está limitada a 30.000 euros por ayuntamiento.

Finalmente, la tercera línea irá dirigida a extender la movilidad eléctrica. Por un lado permitirá establecer puntos de recarga de acceso público y por otro lado puntos de recarga de acceso municipal para vehículos municipales. "Siempre en suelo urbano con potencias unitarias de carga por toma de 22 kilovatios y con una serie de protocolos avanzados".

"Es decir, no es cualquier punto de recarga, son puntos de recarga que van a permitir, en puntos públicos debidamente señalizados, extender la infraestructura de recarga en el ámbito de la comunidad autónoma y sobre todo en aquellos siete valles en donde hay una dificultad de llegar".

En el caso de los puntos de recarga pública "deberá ser abierta, transparente y no discriminatoria y un mantenimiento garantizado durante cinco años".

PORCENTAJE GENERAL DE LAS AYUDAS

El porcentaje general de las ayudas para municipios de entre 20.000 y 1.000 habitantes será del 85% de la ayuda, y en el caso de municipios más pequeños, de menos de 1.000 habitantes, será del 90%.

La inversión mínima que debe producir un ayuntamiento es 6.000 euros por actuación y la máxima entre las tres actuaciones será de 40.000 euros.

Como ha destacado Lázaro, entre los gastos que pueden incluir en las tres actuaciones como subvencionables también se encuentran los costes de diseño, redacción de proyectos, dirección de obra, costes de ejecución de obras, instalaciones, maquinaria, electrificación, todos los bienes y equipos materiales que van condicionados a esto.

"Buscamos priorizar aquellas actuaciones tecnológicamente con mayor impacto y sobre todo en aquellas poblaciones en donde entendemos que tiene una mayor dificultad para acceder", ha destacado.

TRAMITACIÓN Y FECHAS

La tramitación será telemática desde la página web del Gobierno de La Rioja. Además, se establecerá un anticipo del 50 por ciento de la actuación una vez justificado. Los expedientes se presentan a través de la oficina electrónica en el siguiente enlace: https://web.larioja.org/oficina-electronica/tramite?n=25830

Las fechas límites para que cada Ayuntamiento justifique las actuaciones de cada año son el 30 de septiembre en el caso del 2026 y 30 de septiembre de 2027.