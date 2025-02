En marcha el XII Certamen de Fotoperiodismo de La Rioja; "Una buena cámara no hará nada si no tienes nada en el corazón"

La presidenta del Parlamento y el presidente de la AiG han presentado las novedades de esta nueva edición

LOGROÑO, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de La Rioja y la Asociación de Informadores Gráficos de Prensa y Televisión de La Rioja (AiG) han convocado la XII edición del Certamen de Fotoperiodismo de La Rioja -en categoría de foto y vídeo- para conocer, difundir y dar valor a la labor de los profesionales de nuestra región.

Una profesión "llena de sensibilidad" para capturar las imágenes del día a día ya que, como ha indicado la presidenta del Parlamento regional, Marta Fernández Cornago, "de nada sirve el último modelo de una buena cámara si el que está detrás no sabe componer una buena imagen. Una cámara mejor no hará nada por ti si no tienes nada en la cabeza o en el corazón".

Acompañada del presidente de la Aig, Óscar Solórzano, Fernández Cornago ha destacado "la calidad" de este certamen tan arraigado en nuestra comunidad autónoma. Como ha recordado, en esta nueva edición, los profesionales gráficos (foto y vídeo) podrán presentar sus mejores imágenes de todo el año natural 2024.

En su intervención ha destacado también la importancia de ser un buen fotoperiodista. "La cámara es una herramienta, el verdadero arte proviene de la persona que está detrás de ella".

Y aquí en La Rioja "tenemos a grandes profesionales que nada tienen que envidiar a fotoperiodistas de otras partes del mundo".

"NOS DEJÁIS UN LEGADO IMPORTANTE"

Aunque parece que en nuestra región "no pasan muchas cosas", el fotoperiodismo "nos demuestra todo lo contrario cuando vemos la cantidad de trabajos presentados y, sobre todo, su calidad", ha afirmado.

Además, gracias a esta labor "nos dejáis un legado muy importante, lleno de verdad y de autenticidad".

Todo en un contexto "en el que nos enfrentamos a grandes retos como, por ejemplo, la inteligencia artificial, aunque creo que no podrá sustituir a la persona que realiza el trabajo fotográfico".

De los reporteros que desarrollan su trabajo en los medios de comunicación riojanos destaca también "su generosidad y compañerismo. Se percibe en el día a día, formáis una gran familia. Es admirable".

"Gracias por el rigor y la veracidad con la que encaráis la realidad, nos ayudáis a garantizar el derecho a la información, uno de los ejes que sostiene a nuestra democracia", ha finalizado.

EL CERTAMEN

Por su parte, Óscar Solórzano ha agradecido el apoyo del Parlamento para seguir convocando este concurso porque "pone en valor nuestro trabajo diario".

Como ha detallado, en el concurso podrán formar parte los socios de AiG y todos los fotógrafos y cámaras de TV vinculados a un medio de comunicación que desarrollen su actividad en el ámbito del fotoperiodismo riojano o cuya información esté relacionada con la comunidad autónoma de La Rioja. El plazo de admisión de obras permanecerá abierto hasta el próximo 3 de marzo.

Las personas interesadas en participar pueden enviar sus trabajos a la dirección de correo electrónico aig@aigrioja.com.

Las bases de la convocatoria pueden consultarse en las páginas en Internet del Parlamento de La Rioja: www.parlamento-larioja.org y de la Asociación de Informadores Gráficos de Prensa y Televisión de La Rioja: www.aigrioja.com

La entrega de premios tendrá lugar en el Parlamento de La Rioja el 7 de marzo.

DOS CATEGORÍAS Y CUATRO PREMIOS

En la categoría de fotografía se establecen tres premios dotados de 1.000 euros, 500 euros y 250 euros, respectivamente. En el apartado de vídeo, que se incorporó por vez primera el año pasado, se otorga un único premio de 1.000 euros.

Como es costumbre, todos los premiados recibirán, además, una placa conmemorativa.

Cada participante no podrá obtener más de un premio y ninguno de los galardones puede quedar desierto.

El jurado estará formado por periodistas, fotógrafos y una representación del Parlamento regional. En esta edición, la presidenta del jurado será la fotoperiodista Elvira Urquijo Álamo (Las Palmas de Gran Canaria, 1967), que recibirá la Insignia de Oro de la AiG en esta edición. También formará parte del jurado César Lucas Escribano (Ávila, 1941), que también mereció la distinción del colectivo en 2019.