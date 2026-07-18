Marcú ofrecerá un concierto el 4 de septiembre en el Centro Fundación Caja Rioja Calahorra - FUNDACIÓN CAJA RIOJA

LOGROÑO, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Marcú actuará en el Centro Fundación Caja Rioja Calahorra el viernes, 4 de septiembre a las 20 horas. Las entradas ya pueden adquirirse a un precio de 5 euros en la web www.fundacion-cajarioja.es.

El concierto ha sido presentado este jueves por responsables de Fundación Caja Rioja y Ayuntamiento de Calahorra.

Marcú es una banda de indie pop-rock de Calahorra formada a principios de 2021 formada por la voz de Carolina Celorrio, la guitarra y los coros de Andrea Valdanzao y Daniel Jaime Ayensa, el bajo David Guillot y el batería Ángel Conde.

El grupo lanzó su primer disco de larga duración, Historias Distintas, después de Vértices, y se ha dado a conocer entre el público local por canciones como su reinterpretación del tema "Chorra, tú eres Calahorra".

Este concierto se incluye en el ciclo Escena Musical Calahorra que durante el año 2026 desarrolla Fundación Caja Rioja. Una actividad que es posible gracias al apoyo del Ayuntamiento de Calahorra a través de la convocatoria de subvenciones a actividades culturales 2026.

Se trata de una forma más de apoyar el talento joven de Calahorra y también la cultura local, tal y como han indicado los responsables institucionales. De hecho, otros de los músicos que participan en el ciclo de esta edición también son calagurritanos.