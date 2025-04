'Marea Blanca', en el Día Mundial de la Salud, reclama "más personal sanitario" especialmente matronas y enfermeras

LOGROÑO, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de 'Marea Blanca' de La Rioja, Raquel Ramírez, ha reclamado "más personal sanitario" especialmente de matronas y enfermeras, ya que estos últimos sectores son los que se ha fijado el Día Mundial de la Salud, que se conmemora hoy.

Precisamente, ante ello, se han concentrado junto a la Consejería de Salud para reivindicar una serie de cuestiones. En primer lugar, ha recordado que en esta jornada la Organización Mundial de la Salud "ha puesto el énfasis esta vez en la mujer embarazada y en todo lo que hay alrededor del embarazo y del nacimiento de los niños; tanto para cuidar bien el tiempo del embarazo como para que después se siga bien a esos niños que nacen y que puedan tener suficientes cribados para saber qué patologías pueden tener en el futuro y para prevenir".

Para lograr eso, ha añadido Ramírez, "tiene que haber suficientes profesionales que estén en la Atención Primaria y que detecten muy bien estos embarazos y que sigan esos nacimientos". "Y para ello necesitamos matronas, sobre todo en el medio rural, y necesitamos también más enfermería, muchos más ratios de matronas y enfermería y, por supuesto, pediatría suficiente", ha reseñado.

En el caso de La Rioja, la portavoz ha puesto el acento en la "movilización social" de Calahorra en torno al Hospital calagurritano, que evidencia "lo importante que acercar los servicios cuanto más se pueda al territorio; algo que se había conseguido en Calahorra, y ahora con las nuevas medidas adoptadas, entra en discusión si van a alejar los servicios de la población".

En relación a la apertura del nuevo centro de salud de 'La Villanueva' en Logroño, Ramírez ha señalado que "hay una cuestión que también la Organización Mundial de la Salud dice y es que no se pase a la gente, no se le quite de sus médicos, no se les cambie muchas veces de médicos, porque está comprobado que la relación paciente-médico influye en la salud".

'Marea Blanca' ha puesto sobre la mesa la reivindicación de "ser atendidos, en Primaria, en 48 horas; porque la atención primaria nació para eso, no es la hospitalaria, no es unas listas de espera, una atención especializada, no; la atención primaria nació para que en 48 horas te dé una respuesta.

INQUIETUD INTERNACIONAL

A nivel internacional ha mostrado su "inquietud' por el anuncio de Estados Unidos de "retirar los fondos que tiene asignados a la Organización Mundial de la Salud en el 2026", ante lo que "hay que resistirse", porque "ya empiezan otros países a contagiarse".

"Si se retiran los fondos de la Organización Mundial de la Salud, nos ponemos en peligro todos, desde la primera hasta la última persona", ha apostillado Ramírez, que también ha criticado el anuncio de EEUU de "retirar fondos de las agencias que luchan contra el Sida y contra las distintas pandemias".

También ha puesto el acento que "en este momento, cuando estamos hablando del armamento, estamos hablando de una proliferación de armamentos y de la guerra, con lo que todo lo que se invierta en armamento va a ir en detrimento de lo social". Ha querido tener un recuerdo para los muertos, especialmente mujeres embarazadas y niños, en las guerra de Ucrania y Gaza.