Marea Blanca Rioja alerta de que las 2 rampas de acceso al centro de salud Joaquín Elizalde "están fuera de ordenación"

LOGROÑO 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Marea Blanca Rioja denuncia -a través de una nota de prensa- que "las dos rampas de acceso al centro de salud Joaquín Elizalde de Logroño se encuentran fuera de ordenación".

"Las personas mayores con dificultades de movilidad tienen grandes problemas para acceder al centro".

Junto a Marea Blanca, Logroño sin barreras, las cuatro asociaciones vecinales, la propia federación vecinal y la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública "nos hemos juntado para denunciar esta situación y exigir su adecuación integral".

"El Gobierno no tiene consideración con los problemas que se tienen en la Atención Primaria y prefiere mirar para otro lado. Los retrasos en la atención y los cierres en los consultorios afectados o incluso sin asistencia medica son continuos".

Este jueves, a las 12,30 horas, representantes de las asociaciones y colectivos firmantes asistirán a las propias rampas del Centro de Salud para atender a los medios de comunicación.