'Marea Blanca' La Rioja exigen mejores prestaciones sanitarias y alertan del "desmantelamiento del sistema público"

Concentración en Logroño de Marea Blanca ante el Día Mundial de la Salud' - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

'Marea Blanca' La Rioja ha exigido mejores prestaciones sanitarias para la ciudadanía, al tiempo que han alertado del "desmantelamiento del sistema sanitario público". Ha sido en una concentración, que se ha desarrollado, a las 19,00 horas, en la plaza del Mercado de Logroño, con motivo del 'Día Mundial de la Salud'.

En la protesta se han colocado pancartas con lemas como 'Los recortes en sanidad matan' o 'Sanidad pública de todos y para todos', así como carteles que decían 'la sanidad no se vende, se defiende' y 'sanidad pública, universal y de calidad'.

Raquel Ramírez, que ha ejercido como una de las portavoces del colectivo, ha señalado que este año la concentración tiene "más motivos que otros años", porque "se están produciendo muchos recortes tanto descrédito, desastre y desmantelamiento".

Precisamente, ha indicado que en La Rioja "se están desmantelando algunos servicios como son el hospital de Calahorra o como también está siendo todo lo que está pasando con la atención primaria, con las barreras que está teniendo de acceso".

Ramírez ha indicado que "si que hay gente a la que se recibe en 48 horas, pero hay otras personas que tienen barreras de 10, de 15 días y hasta de un mes". Por ello, ha reclamado una "atención primaria ágil que nos permita abrir esas vías para que no se nos pierda nada por el camino de salud".

No ha obviado, la portavoz de 'Marea Blanca', la situación derivada de las guerras donde "están matando a profesionales sanitarios", ante lo que ha reclamado el cese de los conflictos armados.

"PREOCUPACIÓN" POR EL HOSPITAL DE CALAHORRA

Por su parte, otro de los portavoces de la entidad, Javier Granda, ha mostrado su "especial" preocupación por la situación del Hospital de Calahorra, algo que ha extendido a los propios trabajadores del centro, aunque ha criticado que "a quien parece que no le preocupa es al gobierno y especialmente a la consejera de Salud".

"Está claro es que poco a poco se va haciendo un desmantelamiento de distintos servicios sanitarios y finalmente va a quedar el hospital de una manera residual y esperemos que conseguir, que la consejera vire y haga inversión en Calahorra", ha añadido.

Finalmente, Granda ha señalado que "ahora mismo se ha producido una contradicción, porque se está haciendo una inversión en el centro de salud de un servicio de urgencias; que es una duplicidad teniendo el hospital allí abierto y con un servicio que puede responder a las necesidades de la población".