El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, ha anunciado hoy que los marfiles de las Cruces de San Millán viajarán del Museo del Louvre a San Millán de la Cogolla para la exposición AutorÍA, demostrando que el monasterio "está acondicionado" para acoger patrimonio cultural.

Capellán, en la segunda sesión del Debate sobre el Estado de la Región, ha elegido contestar a los portavoces de los grupos parlamentarios (PP, PSOE, Vox e IU) en un mismo turno reprochando a la oposición haberle acusado de no tener proyecto de región cuando "es una realidad que avanzan" el Marques de Vallejo, o la residencia de Aspace.

El presidente, que ha contestado tanto a lo dicho por los grupos parlamentarios como a los medios de comunicación, se ha referido a las Glosas de San Millán de la Cogolla. Ha recordado que todos los presidentes de La Rioja han querido que estuvieran en La Rioja.

"Y yo lo que dije es, bueno, no nos las han dado nunca, efectivamente no nos las van a dar ahora" y empezó a trabajar para que, por lo menos, pudieran viajar a San Millán de la Cogolla para la exposición AutorÍA y, para ello, se ha "remodelado todo San Millán para garantizar" que se pueden acoger.

Ahora, "fíjese usted si San Millán está perfectamente preparado" que va a tener una exposición que "va a dejar impresionado a todo el mundo", ya que la Cruz de San Millán tiene "unos marfiles que jamás se han podido ver en España".

Uno de los brazos está en el Museo Arqueológico de España y otros dos en el Louvre y vendrán a San Millán, algo que "no es fácil" y que se ha gestionado " sin decir nada", logrando que "se presten esas piezas por primera vez".

"Eso va a ser un atractivo enorme y demuestra que San Millán está hoy en condiciones de garantizar que se preserve y que se disfrute" el patrimonio cultural, ha señalado.

Capellán ha ido respondiendo a los reproches de la oposición, por ejemplo, en las listas de espera, donde ha señalado que se había "avanzado" pero se están "sufriendo las consecuencias" de una huelga nacional.

Ha contado cómo un vecino le contó, personalmente, que le habían reprogramado la operación por la huelga y Capellán, con gran seriedad, ha dicho que le había contestado que lo sentía.

El portavoz de Vox, Ángel Alda, le ha acusado en la sesión de hoy de no estar en la realidad. "Pateo la realidad todos los días", ha reído Capellán espetándole: "Diga a las familias de viticultores que las ayudas a la destilación no les beneficiaron".

En este sentido, ha contado cómo en El Redal un niño de catorce años le dio las gracias porque su familia había podido "salir adelante" gracias a la cosecha en verde.

"Cuando se escucha a la gente conoces lo que la gente necesita, se lo aseguro, les invito a hacerlo", ha dicho a los diputados de la oposición.

En Dependencia "se han bajado los tiempos de espera" y La Rioja es la comunidad autónoma "que más invierte", por encima de la media nacional, ha dicho por otro lado considerando que eso habla de la "sensibilidad" del gobierno.

En cuanto al paro, ha indicado que bajado un siete por ciento. "Los datos son los que son". Y "es falso que crecemos por debajo de la media española".

Para Capellán, no se le puede reprochar que sus políticas no influyen en las personas, como le ha dicho la portavoz de IU, y, en este sentido se ha referido al bono infantil; o la gratuidad de la educación y los comedores escolares y la gratuidad de la matrícula universitaria.

Se ha preguntado si no es "tener proyecto de región" y "labrar el futuro no tener que pagar los estudios". En cuanto a que los anuncios realizados ayer abarcaban la siguiente legislatura, con críticas de que eran electoralistas, ha aseverado: "Las grandes estrategias no entienden de legislaturas".

En su opinión, "un buen gobierno tiene que tener visión de futuro" porque "el pasado se fue, el presente es lo que pasa, pero todos tenemos un horizonte de expectativas".

Ha advertido a la oposición de que "va a haber muchas placas estos meses", porque prefiere "pasar a la historia como un gobierno que hace cosas" y, así, los niños de la guardería Pelusín, en Pradejón, la van a ver inaugurada pasado mañana.

En infraestructura del ferrocarril, donde se le había acusado de falta de beligerancia, ha dicho: "Yo soy crítico, yo lo digo. Pero tengo que hacerlo desde el diálogo con la administración que tiene la competencia", el Gobierno central.

Ahora, ha relatado, hay un compromiso de que La Rioja tenga "el Serie 107" para la Alta Velocidad "cuando esté homologado". "Como se homologuen esos estudios y no venga" a La Rioja, ha avanzado, "voy a estar todos los días protestando".

"Libertad, igualdad y fraternidad, yo creo en la libertad de las personas; en la igualdad, que es una conquista social y nunca vamos a dejar de trabajar para que se efectiva, y creo en la fraternidad, pero los que conocemos la historia sabemos que es una máxima del humanismo critiano", ha clamado el presidente recordando la frase de la Revolución francesa. "No soy comunista, no soy socialista pero tampoco contribuiré nunca a radicalizar a los riojanos", ha finalizado.