María Cendros Massioui, investigadora de la Universidad de Lleida, ganadora del Certamen ‘Tesis en 3 minutos’ - UR

LOGROÑO, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

María Cendros Massioui, investigadora doctoral de la Universidad de Lleida, ha ganado el primer premio del Certamen 'Tesis en 3 minutos' organizado por Campus Iberus. Izarbe Ríos, de la Universidad de Zaragoza, y David Izurdiaga, de la Universidad Pública de Navarra, han logrado sendos accésits. La final del concurso ha tenido lugar hoy en el Aula Magna del Edificio Quintiliano de la Universidad de La Rioja.

Cendros Massioui, investigadora del programa de Doctorado 'Cuidados integrales y servicios de Salud' de la Universidad de Lleida, sintetizó el contenido de su investigación en una presentación titulada '¿Todas las diabetes tipo 2 son iguales? Una misma etiqueta, distintas realidades', que le ha valido el primer premio, dotado con 1.000 euros.

Se han entregado también dos accésits, dotados con 600 euros cada uno: el primero ha sido para Izarbe Ríos Asín, por su presentación 'Estimular el cerebro para aliviar el dolor, ¿funciona para todos?, y el segundo para David Izurdiaga Abaigar, de la Universidad Pública de Navarra, por su exposición 'De villano a héroe'.

En la fase final han participado doce jóvenes investigadoras e investigadores de las universidades que forman Campus Iberus: Universidad Pública de Navarra, Universidad de Zaragoza, Universidad de Lleida y Universidad de La Rioja.

En el acto han participado Eva Sanz, rectora de la Universidad de La Rioja, Ramón Gonzalo, rector de la Universidad Pública de Navarra y actual presidente del consorcio Campus Iberus, y el consejero de Educación y Empleo del Gobierno de La Rioja, Miguel Ángel Fernández Torroba, además de Marta de Miguel, directora ejecutiva de Campus Iberus.

Tras la exposición de cada uno de los participantes, el jurado se ha retirado para valorar sus presentaciones y emitir el fallo. Durante la deliberación, el Aula Magna ha acogido la actuación del Grupo Teatro Crítico Universal de la Universidad de La Rioja, más conocido como TECU, que ha interpretado una obra breve llamada 'El último que cierre la puerta'.

El concurso 'Tesis en 3 minutos' está dirigido a estudiantes de doctorado e investigadores de las cuatro universidades de Campus Iberus que estén en una fase avanzada del desarrollo de su tesis o la hayan defendido recientemente. Deben explicar el contenido de su investigación en solo tres minutos, con un lenguaje sencillo, claro y accesible al gran público.

El objetivo de este certamen es acercar la labor de los jóvenes investigadores a la sociedad y, al mismo tiempo, inculcar en ellos el interés en la divulgación de la ciencia, mostrando esta tarea como parte del proceso investigador. La convocatoria cuenta con un primer premio, dotado con 1.000 euros, y dos accésits, de 600 euros cada uno.

En la final de este año han competido doce investigadoras e investigadores: Sara Fernández López del Moral, Amable García Enguita, Mireya Mallén Berdejo, Izarbe Ríos Asín, Carmen Seoane Herce y María Abizanda Cardona (Universidad de Zaragoza); Anita Hell, David Izurdiaga Abaigar y Marta Velasco Martín (UPNA); María Cendros Massioui (Universidad de Lleida), y Ana Belén Olmos Ortega y Mario Sergio Pino Hurtado (Universidad de La Rioja).

El jurado ha estado compuesto por Ramón Gonzalo García, rector de la Universidad Pública de Navarra y presidente del Consorcio Campus Iberus; Lorena Pérez Hernández, catedrática de Filología Inglesa de la Universidad de La Rioja; Andrea Ariño Bizarro, doctora en Lingüística Hispánica por la Universidad de Zaragoza; Pío García Tricio, periodista de Diario La Rioja, y Sergio Rodríguez Zapater, doctor en Medicina y Sanidad Animal por la Universidad de Zaragoza, y profesor en el Departamento de Ciencia Animal de la Universidad de Lleida.