Bodegas Marqués de Vargas - BODEGAS MARQUÉS DE VARGAS

LOGROÑO 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Marqués de Vargas ha recibido un nuevo reconocimiento en el marco de la certificación a la que pertenece 'Sustainable Wineries for Climate Protection' (SWfCP), en un acto celebrado con motivo de su décimo aniversario. Bodegas y Viñedos del Marqués de Vargas ha participado en este encuentro destacando que, para el grupo -certificado desde 2022-, este reconocimiento supone subrayar su modelo de trabajo y ADN, en el que trabajan desde el respeto por el entorno y el terruño, la mejora continua y una gestión responsable de los recursos naturales.

Para Bodegas y Viñedos Marqués de Vargas, la sostenibilidad nunca ha respondido a una corriente o tendencia del mercado, sino que representa su manera de entender la viticultura. De esta manera, el grupo se ha posicionado como una de las bodegas que ha contribuido a abrir camino en este ámbito dentro del vino en España. Su compromiso nace del propio viñedo y de la responsabilidad de conservar el paisaje heredado tras cuatro generaciones para entregarlo en las mejores condiciones a las generaciones futuras.

Como bodega de viñedo propio y filosofía château, Marqués de Vargas trabaja siempre con una visión a largo plazo, con la convicción de que la calidad y la singularidad de sus vinos depende directamente de la salud de sus suelos y de la preservación de la biodiversidad de su entorno.

A lo largo de los años, el grupo ha sido pionero en la aplicación de prácticas orientadas a reducir el impacto ambiental de la actividad vitivinícola, impulsando iniciativas vinculadas a la eficiencia energética, la gestión responsable del agua y la protección de la flora y fauna local.

El décimo aniversario de SWfCP refleja la constante evolución de la bodega. En los últimos años, Marqués de Vargas ha profundizado en este compromiso mediante la implantación de prácticas de viticultura regenerativas. Este paso hacia adelante tiene como objetivo mejorar la fertilidad de los suelos, fomentar la vida microbiológica, incrementar la biodiversidad y, en definitiva, fortalecer la resiliencia de los viñedos frente al desafío global del cambio climático.

SOBRE BODEGAS Y VIÑEDOS MARQUÉS DE VARGAS

Bodegas y Viñedos del Marqués de Vargas es un sólido proyecto familiar -presidido por don Pelayo de la Mata, XIII Marqués de Vargas y IX conde de San Cristóbal- asentado en las denominaciones de origen Rioja, Ribera del Duero y Rías Baixas. Enclaves únicos donde producen ediciones limitadas de vinos de finca procedentes exclusivamente de viñedos propios. Sus vinos de alta gama se han convertido en referencias reconocidas internacionalmente por la calidad y personalidad de las bodegas Marqués de Vargas, Conde de San Cristóbal y Pazo de San Mauro.