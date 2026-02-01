Marqués de Vargas refuerza su compromiso con la cultura con el patrocinio de La Rioja Festival

La Rioja Festival - LA RIOJA FESTIVAL

LOGROÑO 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Bodegas y Viñedos del Marqués de Vargas renueva su patrocinio en la quinta edición de La Rioja Festival, una iniciativa que pone en valor el patrimonio cultural y gastro-enológico de La Rioja.

Además de la presentación en Madrid, la organización del festival ha celebrado un encuentro en la Bodega de Marqués de Vargas en Logroño.

La Rioja Festival se ha consolidado como uno de los eventos culturales más destacados, conectando turismo, música, gastronomía y vino. La edición de este año tiene lugar del 14 al 24 de mayo, y contará de nuevo con Marqués de Vargas como patrocinador destacado de este ciclo de conciertos, conferencias y experiencias que tendrán lugar en distintos espacios emblemáticos de La Rioja.

Con la dirección artística del guitarrista riojano Pablo Sáinz-Villegas, La Rioja Festival apuesta por un repertorio que combina música clásica y propuestas contemporáneas, interpretadas por artistas de reconocido prestigio nacional e internacional. Durante la presentación han anunciado los primeros nombres que actuarán en esta edición, referentes del panorama de la música clásica como Plácido Domingo, Cuarteto Quiroga, Xabier Anduaga, Sabina Puértolas, y Lucero Tena, entre otros.

A través de estas iniciativas Bodegas y Viñedos del Marqués de Vargas consolida su papel como aliado de uno de los proyectos artísticos más relevantes de la región, un festival que se ha posicionado como referente internacional, como una experiencia que representa la máxima expresión de la región: gastronomía, vino y cultura.